Παρελθόν από την Αλ Ιτιχάντ ο Λοράν Μπλαν

Ο Γάλλος τεχνικός, Λοράν Μπλαν, απομακρύνθηκε από τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ μετά την εντός έδρας ήττα από τη Αλ Νασρ με 0-2