Παρελθόν από την Αλ Ιτιχάντ ο Λοράν Μπλαν
Ο Γάλλος τεχνικός, Λοράν Μπλαν, απομακρύνθηκε από τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ μετά την εντός έδρας ήττα από τη Αλ Νασρ με 0-2
Παρελθόν από την Αλ Ιτιχάντ αποτελεί ο Λοράν Μπλαν μετά από 1 χρόνο στο πάγκο του συλλόγου από τη Σαουδική Αραβία. Ο Γάλλος τεχνικός, ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα τη περσινή χρονιά, «πλήρωσε» το φετινό κακό ξεκίνημα της ομάδας καθώς σε 7 αγώνες «μετράει» 4 νίκες και 3 ήττες.
Η λύση της συνεργασίας μεταξύ των δύο έγινε επίσημη μετά από την εντός έδρας ήττα της Αλ Ιτιχάντ από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με 0-2, στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας.
Ο σύλλογος έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση νέου τεχνικού με τον Χασάν Καλίφα να έχει αναλάβει χρέη υπηρεσιακού προπονητή.
Πηγή: gazzetta.gr
🚨🟡⚫️ Al Ittihad have sacked manager Laurent Blanc after 0-2 defeat against Al Nassr.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2025
Hassan Khalifa is now appointed as the new current coach. pic.twitter.com/6bsHnpQyfe
