Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Η πρώτη προπόνηση του Τέιτουμ μετά από 4 μήνες: «Το καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο»!
Η πρώτη προπόνηση του Τέιτουμ μετά από 4 μήνες: «Το καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο»!
Ο Τζέισον Τέιτουμ υπέστη ρήξη του αχίλλειου τένοντα στο δεξί πόδι τα ξημερώματα της Τρίτης 13/5, κάνοντας την πρώτη του προπόνηση έπειτα από τέσσερις μήνες
Ο Τζέισον Τέιτουμ αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ στο Game 4 της σειράς Σέλτικς–Νικς τα ξημερώματα της Τρίτης 13/5. Με τη συνοδεία γιατρών, μεταφέρθηκε σε αμαξίδιο ξεσπώντας σε λυγμούς, ενώ οι φόβοι για το χειρότερο επιβεβαιώθηκαν αφού η Βοστόνη ανακοίνωσε ότι υπέστη ρήξη του αχίλλειου τένοντα στο δεξί του πόδι και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
Η περσινή σεζόν είχε ολοκληρωθεί πρόωρα για τον Τέιτουμ, ο οποίος έκανε την πρώτη του προπόνηση μετά από τέσσερις μήνες, έστω και για μόλις 20 λεπτά!
«Είναι το καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο. Θυμήθηκα ότι είμαι παίκτης μπάσκετ», εξήγησε ο 27χρονος φόργουορντ, χωρίς να υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στη δράση.
«Το έχουμε πει από την πρώτη μέρα: το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να επιστρέψει απόλυτα υγιής. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, αλλά η αποθεραπεία του προχωρά πολύ καλά», τόνισε ο πρόεδρος της ομάδας της Βοστώνης, Μπραντ Στίβενς. Πέρσι, ο Τέιτουμ είχε μέσο όρο 26,8 πόντους, 8,7 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 72 αγώνες με τους «Κέλτες».
Πηγή: gazzetta.gr
Η περσινή σεζόν είχε ολοκληρωθεί πρόωρα για τον Τέιτουμ, ο οποίος έκανε την πρώτη του προπόνηση μετά από τέσσερις μήνες, έστω και για μόλις 20 λεπτά!
«Είναι το καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο. Θυμήθηκα ότι είμαι παίκτης μπάσκετ», εξήγησε ο 27χρονος φόργουορντ, χωρίς να υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στη δράση.
«Το έχουμε πει από την πρώτη μέρα: το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να επιστρέψει απόλυτα υγιής. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, αλλά η αποθεραπεία του προχωρά πολύ καλά», τόνισε ο πρόεδρος της ομάδας της Βοστώνης, Μπραντ Στίβενς. Πέρσι, ο Τέιτουμ είχε μέσο όρο 26,8 πόντους, 8,7 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 72 αγώνες με τους «Κέλτες».
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο
Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Η Μολδαβία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Οι κάλπες θα κρίνουν εάν θα παραμείνει δεμένη στο άρμα της Δύσης ή θα «παραδοθεί» στην επιρροή του Πούτιν
Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο
Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Η Μολδαβία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Οι κάλπες θα κρίνουν εάν θα παραμείνει δεμένη στο άρμα της Δύσης ή θα «παραδοθεί» στην επιρροή του Πούτιν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα