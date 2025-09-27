Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντέσερς και Ντραγκόφσκι η αποστολή για τον Παναιτωλικό
Οι δύο ποδοσφαιριστές έμειναν εκτός λόγω τραυματισμού για το παιχνίδι της Κυριακής (21:00) στο Αγρίνιο
Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση του πρωταθλήματος Stoiximan Super League κόντρα στον Παναιτωλικό (28/9, 21:00).
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Ντραγκόφσκι, ενώ ατομικό έκανε ο Ντέσερς λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική. Το πρόγραμμα θεραπείας του συνέχισε ο Πελίστρι.
Μετά το τέλος της προπόνησης ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την αποστολή για Αγρίνιο. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.
