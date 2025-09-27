Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντέσερς και Ντραγκόφσκι η αποστολή για τον Παναιτωλικό
Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντέσερς και Ντραγκόφσκι η αποστολή για τον Παναιτωλικό

Οι δύο ποδοσφαιριστές έμειναν εκτός λόγω τραυματισμού για το παιχνίδι της Κυριακής (21:00) στο Αγρίνιο

Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση του πρωταθλήματος Stoiximan Super League κόντρα στον Παναιτωλικό (28/9, 21:00).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Ντραγκόφσκι, ενώ ατομικό έκανε ο Ντέσερς λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική. Το πρόγραμμα θεραπείας του συνέχισε ο Πελίστρι.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την αποστολή για Αγρίνιο. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.



