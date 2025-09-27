Κόντης: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς στο Αγρίνιο

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού παραδέχθηκε ότι το διπλό στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις θα βοηθήσει την ομάδα του, αλλά και για το τι χρειάζεται να κάνουν οι παίκτες του προκειμένου να πάρουν τη νίκη στην έδρα του Παναιτωλικού