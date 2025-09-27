Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Κόντης: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς στο Αγρίνιο
Κόντης: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς στο Αγρίνιο
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού παραδέχθηκε ότι το διπλό στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις θα βοηθήσει την ομάδα του, αλλά και για το τι χρειάζεται να κάνουν οι παίκτες του προκειμένου να πάρουν τη νίκη στην έδρα του Παναιτωλικού
Ο Παναθηναϊκός με την ψυχολογία στα ύψη μετά το εντυπωσιακό διπλό στην Ελβετία έχει μια νέα εκτός έδρας αποστολή, αυτήν τη φορά στην έδρα του Παναιτωλικού, σ' ένα ματς υψηλών απαιτήσεων καθώς δεν έχει πλέον κανένα περιθώριο νέας απώλειας βαθμών στη Super League 1.
Ο Χρήστος Κόντης μιλώντας στη Cosmote TV τόνισε πως τα στοιχεία που θα κρίνουν το ματς θα είναι το πόσο καλά θα αποδώσει το «τριφύλλι» στην αμυντική μετάβαση, αλλά και στο κατά πόσο θα βρει τρόπο για να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα του Παναιτωλικού.
Τέλος, αποκάλυψε ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που είπε στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, όταν μπήκε στα αποδυτήρια την μέρα που ανέλαβε προσθέτοντας πως φρόντισε να το κάνει και πράξη, γιατί το πίστευε και δεν το είπε απλά για να το πει.
Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη
Πόσο θα βοηθήσει το αποτέλεσμα της Ελβετίας την ομάδα στο ματς που ακολουθεί με τον Παναιτωλικό;
«Πάντα μια νίκη και μια νίκη με τέτοιο σκορ και με τέτοια εμφάνιση, νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές. Όμως είναι μια εντελώς διαφορετική διοργάνωση, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια δύσκολη ομάδα στην έδρα της. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».
Το πρόβλημα που δείχνει να έχει ο Παναθηναϊκός τη φετινή σεζόν, είναι πως παίζει αρκετά καλά όταν του δίνουν χώρο, αλλά δεν μπορεί να βρει τις λύσεις απέναντι σε ομάδες που αμύνονται σε χαμηλό μπλοκ. Ποιος είναι λοιπόν ο τρίπος που θα προσπαθήσετε σ’ αυτά τα ματς να δουλέψετε για να βρείτε τις λύσεις;
«Τον τρόπο ακριβώς δεν θα σας τον πω γιατί θα τον ακούσουν κι άλλοι… Σίγουρα υπάρχει πάντα τρόπος. Πρέπει να έχεις πίστη σ’ αυτό που κάνεις, να κινείσαι αρκετά, να έχεις τη μπάλα, να είσαι κυρίαρχος, να δημιουργείς, να ψάχνεις να βρεις την αδυναμία του αντιπάλου διαβάζοντας το παιχνίδι. Άρα σε ένα τέτοιο ματς το οποίο θα είναι μάλλον κλειστό και μια ομάδα μπορεί να κάτσει σε χαμηλά μέτρα και να παίζει με αντεπιθέσεις, εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί στην αμυντική μετάβαση, αλλά και πολύ καλοί στο πως θα βρούμε τρόπο να διασπάσουμε μια τέτοια άμυνα.
Στα τελευταία παιχνίδια έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές. Πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτό την ομάδα και στους επόμενους αγώνες, αλλά και μακροπρόθεσμα;
«Εγώ αυτό που είπα την πρώτη μέρα που μπήκα στα αποδυτήρια ήταν: ''Είστε 29-30 παίκτες και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ενεργοποιηθείτε όλοι''. Αυτό που είπα το έκανα και δεν το έκανα γιατί το είπα έτσι απλά, αλλά γιατί πιστεύω σε όλα τα παιδιά. Όλοι θα πρέπει να πάρουν ευθύνες, είτε έχουν παίξει λίγο, είτε έχουν παίξει πολύ. Να βρουν ρυθμό για να έχουμε μια ομάδα που παίζει σε τρεις διοργανώσεις».
