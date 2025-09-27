Αταμάν: Ίσως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να παίξει στον Παναθηναϊκό κάποια μέρα

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αποθέωσε τον Έλληνα σούπερ σταρ του ΝΒΑ, μιλώντας για την πληρότητά του στο παρκέ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής παρουσίας του στο «τριφύλλι»