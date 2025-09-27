Χάρι Κέιν: Το «μυθικό» ρεκόρ του που ξεπέρασε Κριστιάνο και Χάαλαντ

Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε ξανά (δις) στο 4-0 της Μπάγερν επί της Βέρντερ στο Μόναχο (27/9), κάνοντας ένα πραγματικά ασύλληπτο ρεκόρ που δεν κατόρθωσαν παίκτες όπως ο Κριστιάνο ή ο Χάαλαντ