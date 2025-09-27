Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα
Χάρι Κέιν: Το «μυθικό» ρεκόρ του που ξεπέρασε Κριστιάνο και Χάαλαντ
Χάρι Κέιν: Το «μυθικό» ρεκόρ του που ξεπέρασε Κριστιάνο και Χάαλαντ
Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε ξανά (δις) στο 4-0 της Μπάγερν επί της Βέρντερ στο Μόναχο (27/9), κάνοντας ένα πραγματικά ασύλληπτο ρεκόρ που δεν κατόρθωσαν παίκτες όπως ο Κριστιάνο ή ο Χάαλαντ
Ασταμάτητος είναι στο ξεκίνημα της τρέχουσας σεζόν ο Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος επιθετικός ήταν για ακόμη μια φορά ο πρωταγωνιστής της Μπάγερν Μονάχου, αφού σκόραρε δις στο άνετο 4-0 επί της Βέρντερ Βρέμης στην «Αλιάνζ Αρίνα» το βράδυ της Παρασκευής (26/9).
Οι Βαυαροί προελαύνουν στον βαθμολογικό πίνακα έχοντας το απόλυτο μετά από 5 αγωνιστικές, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τον 32χρονο, που είναι στην κορυφή της λίστας των σκόρερ, έχοντας στείλει ήδη 10 (!) φορές την μπάλα σε αντίπαλα δίχτυα. Συν τοις άλλοις, έχει ακόμη 2 γκολ σε επίπεδο Champions League (απέναντι στην Τσέλσι), άλλα 2 πέτυχε στο γερμανικό Σούπερ Καπ (νίκη της Μπάγερν επί της Στουτγκάρδης με 2-1) ενώ έχει σκοράρει και μια φορά στο Κύπελλο.
Όλα αυτά μας κάνουν... 15 γκολ σε μόλις 8 συμμετοχές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, με τον Κέιν πράγματι να είναι on fire. Το πιο αξιοσημείωτο πάντως είναι η κορυφή που έπιασε σε μια συγκεκριμένη λίστα. Με τα 2 «τεμάχια» εις βάρος της Βέρντερ, ο Άγγλος έφτασε τα 100 γκολ με την Μπάγερν, για τα οποία χρειάστηκε μόλις 104 ματς!
Το έκανε γρηγορότερα από κάθε άλλον στα top5 πρωταθλήματα της Ευρώπης, αφού ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε χρειαστεί 105 αγώνες για την «κατοστάρα» με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Έρλινγκ Χάαλαντ 105 ως παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι και ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς 124 αγωνιζόμενος για την Παρί Σεν Ζερμέν.
Πηγή: gazzetta.gr
Οι Βαυαροί προελαύνουν στον βαθμολογικό πίνακα έχοντας το απόλυτο μετά από 5 αγωνιστικές, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τον 32χρονο, που είναι στην κορυφή της λίστας των σκόρερ, έχοντας στείλει ήδη 10 (!) φορές την μπάλα σε αντίπαλα δίχτυα. Συν τοις άλλοις, έχει ακόμη 2 γκολ σε επίπεδο Champions League (απέναντι στην Τσέλσι), άλλα 2 πέτυχε στο γερμανικό Σούπερ Καπ (νίκη της Μπάγερν επί της Στουτγκάρδης με 2-1) ενώ έχει σκοράρει και μια φορά στο Κύπελλο.
Όλα αυτά μας κάνουν... 15 γκολ σε μόλις 8 συμμετοχές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, με τον Κέιν πράγματι να είναι on fire. Το πιο αξιοσημείωτο πάντως είναι η κορυφή που έπιασε σε μια συγκεκριμένη λίστα. Με τα 2 «τεμάχια» εις βάρος της Βέρντερ, ο Άγγλος έφτασε τα 100 γκολ με την Μπάγερν, για τα οποία χρειάστηκε μόλις 104 ματς!
Το έκανε γρηγορότερα από κάθε άλλον στα top5 πρωταθλήματα της Ευρώπης, αφού ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε χρειαστεί 105 αγώνες για την «κατοστάρα» με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Έρλινγκ Χάαλαντ 105 ως παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι και ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς 124 αγωνιζόμενος για την Παρί Σεν Ζερμέν.
Appearances in all competitions in the 21st century to reach 100 goals:— OptaFranz (@OptaFranz) September 26, 2025
Bundesliga – Harry Kane – FCB – 104
LaLiga – Cristiano Ronaldo – RM – 105
Premier League – Erling Haaland – MC – 105
Ligue 1 – Zlatan Ibrahimovic – PSG – 124
Serie A – Cristiano Ronaldo – JT – 131
King. pic.twitter.com/xPXqqnHbn2
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli
Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli
Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα