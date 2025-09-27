Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα
Ολυμπιακός: Οι παίκτες που έχουν το πάνω χέρι για το αρχικό σχήμα με τον Λεβαδειακό
Υπάρχει ήδη ένα group παικτών που δείχνουν να έχουν το προβάδισμα για την 11άδα της ομάδας του Ολυμπιακού απέναντι στον Λεβαδειακό το απόγευμα του Σαββάτου
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδειξε και μέσω των δηλώσεών του στη COSMOTE TV το πόσο υπολογίζει τον Λεβαδειακό ως αντίπαλο. Ο Ισπανός τεχνικός - που ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής την αποστολή για το Ολυμπιακός - Λεβαδειακός του Σαββάτου - έχει καταστρώσει το σχέδιό του και φαίνεται πως υπάρχουν φαβορί για την αρχική 11άδα.
Κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού θα είναι ο Τζολάκης. Στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά οι Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος και εκτός απροόπτου ο Ροντινέι έχουν τον πρώτο λόγο. Στον άξονα οι Γκαρθία και Έσε είναι φαβορί και μπροστά τους η τριάδα των Τσικίνιο, Στρεφέτσα και Ποντένσε. Βασικός στράικερ αναμένεται να είναι ο Ελ Καμπί.
Θυμίζουμε την αποστολή του Ολυμπιακού ανά θέση
Γκολκίπερ: Πασχαλάκης και Τζολάκης
Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάνασα και Ρέτσος
Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης και Γιαζίτζι
Επιθετικοί: Ελ Καμπί και Ταρέμι
Πηγή: gazzetta.gr
