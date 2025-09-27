Ολυμπιακός: Οι παίκτες που έχουν το πάνω χέρι για το αρχικό σχήμα με τον Λεβαδειακό

Υπάρχει ήδη ένα group παικτών που δείχνουν να έχουν το προβάδισμα για την 11άδα της ομάδας του Ολυμπιακού απέναντι στον Λεβαδειακό το απόγευμα του Σαββάτου