Ολυμπιακός, Ντιλικινά: Ο πρόεδρος της Παρτίζαν αποκάλυψε πώς ολοκληρώθηκε η μεταγραφή
Ο Φρανκ Ντιλικινά αποχώρησε από την Παρτίζαν για να φορέσει τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού, με τον πρόεδρο της σερβικής ομάδας, Οστόγια Μιχαϊλοβιτς, να αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες της μεταγραφής του Γάλλου γκαρντ στους Πειραιώτες

Ο Φρανκ Ντιλικινά ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Παρτίζαν, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και αναμένεται στην Αθήνα το μεσημέρι του Σαββάτου 27/9, ώστε να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαϊλοβιτς, εξήγησε τι συνέβη με τον Γάλλο γκαρντ, ο οποίος αποχώρησε για τον Ολυμπιακό, με τους Σέρβους να λαμβάνουν αποζημίωση 300.000 ευρώ.

«Σήμερα (σ.σ. χθες) προχωρήσαμε στη λύση της συνεργασίας μας με τον Φρανκ Ντιλικινά. Πρέπει να σημειώσω ότι κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου εξετάσαμε το ενδεχόμενο να τον κρατήσουμε στην ομάδα, όμως υπήρχαν κάποιες επιλογές που δεν τον ικανοποίησαν. Στο τέλος εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός, που ενδιαφέρθηκε για την υπογραφή του, με τον σύλλογο να ορίζει αποζημίωση 300.000 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί τη Δευτέρα 29/9. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ντιλικινά που φόρεσε με τιμή και περηφάνια τη φανέλα της Παρτίζαν» δήλωσε ο Μιχαϊλοβιτς.

FRANK. NTILIKINA. TAKEOFF. (Budućnost VOLI - Partizan Mozzart Bet, 7.6.2025)


Πηγή: gazzetta.gr


