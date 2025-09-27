Ολυμπιακός, Ντιλικινά: Ο πρόεδρος της Παρτίζαν αποκάλυψε πώς ολοκληρώθηκε η μεταγραφή

Ο Φρανκ Ντιλικινά αποχώρησε από την Παρτίζαν για να φορέσει τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού, με τον πρόεδρο της σερβικής ομάδας, Οστόγια Μιχαϊλοβιτς, να αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες της μεταγραφής του Γάλλου γκαρντ στους Πειραιώτες