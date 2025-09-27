Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα
Ντέσερς: Δεν έπεισε τον προπονητή του και μένει εκτός Εθνικής, γράφουν στη Νιγηρία
Ο Ερίκ Τσέλε αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Σίριλ Ντέσερς για τα ματς με Λεσότο και Μπενίν και να στραφεί σε άλλες λύσεις για την κορυφή της επίθεσης
Ο Σίριλ Ντέσερς φαίνεται πως δε θα έχει θέση στην εθνική Νιγηρίας για τα κρίσιμα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 απέναντι σε Λεσότο και Μπενίν.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την πατρίδα του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός του, Ερίκ Τσέλε, δε θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα του στους πρόσφατους αγώνες με Ρουάντα και Νότια Αφρική. Ο ίδιος θα εξετάσει άλλες επιλογές για την «αιχμή του δόρατος», αφήνοντας εκτός προς το παρόν τον άσο του Παναθηναϊκού.
Ο ίδιος πλέον καλείται να επικεντρωθεί στις υποχρεώσεις του με τους Πράσινους, καθώς την τελευταία φορά που φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος αγωνίστηκε μόνο στο πρώτο ημίχρονο και αντικαταστάθηκε πριν την ανάπαυλα. Ο 30χρονος δεν είχε πολλές επαφές με την μπάλα παρά τις σωστές του μεταβιβάσεις κι έδωσε τη θέση του στον Τολού Αροκοντάρε λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 45άλεπτο.
Πηγή: gazzetta.gr
