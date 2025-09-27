Ντέσερς: Δεν έπεισε τον προπονητή του και μένει εκτός Εθνικής, γράφουν στη Νιγηρία

Ο Ερίκ Τσέλε αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Σίριλ Ντέσερς για τα ματς με Λεσότο και Μπενίν και να στραφεί σε άλλες λύσεις για την κορυφή της επίθεσης