Primeira Liga: Στα δύσκολα «καθάρισε» ο Παυλίδης για τη Μπενφίκα, 2-1 τη Ρίο Άβε - Δείτε γκολ

Ο Έλληνας επιθετικός σημείωσε και τα δύο γκολ των «Αετών» και έφτασε τα 37 σε 70 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις