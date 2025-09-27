Primeira Liga: Στα δύσκολα «καθάρισε» ο Παυλίδης για τη Μπενφίκα, 2-1 τη Ρίο Άβε - Δείτε γκολ
Primeira Liga: Στα δύσκολα «καθάρισε» ο Παυλίδης για τη Μπενφίκα, 2-1 τη Ρίο Άβε - Δείτε γκολ
Ο Έλληνας επιθετικός σημείωσε και τα δύο γκολ των «Αετών» και έφτασε τα 37 σε 70 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις
Η Μπενφίκα του Ζοζέ Μουρίνιο «φλέρταρε» έντονα με μια δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας απώλεια, μετά το 1-1 εναντίον της Ρίο Άβε. Όταν, όμως, τα πράγματα έγιναν δύσκολα και η Ζιλ Βισέντε προηγήθηκε με τον Λουϊς Εστεβές στο 11΄, ανέλαβε δράση ο Βαγγέλης Παυλίδης!
Ο στράικερ της εθνικής Ελλάδας απάντησε άμεσα και με δυο γκολ (19΄,26΄πεν.) έβαλε στο... μονοπάτι της νίκης τους «Αετούς» που επικράτησαν 2-1. Παράλληλα, ο Παυλίδης έφτασε τα 37 γκολ σε 70 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Μπενφίκα.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος:
Μπενφίκα-Ζιλ Βισέντε 2-1
Σάντα Κλάρα-Τοντέλα 27/9
Μορεϊρένσε-Κάσα Πία 27/9
Εστρέλα Αμαδόρα-AVS 27/9
Εστορίλ-Σπόρτινγκ Λισ. 27/9
Αλβέρκα-Γκιμαράες 28/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Πόρτο 18
Σπόρτινγκ Λισ. 15
Μπενφίκα 17 -7αγ.
Ζιλ Βισέντε 13 -7αγ.
Μορεϊρένσε 12
Φαμαλικάο 11
Μπράγκα 9
Γκιμαράες 8
Σάντα Κλάρα 8
Αρούκα 8
Κάσα Πία 7
Εστορίλ 5
Εστρέλα Αμαδόρα 4
Αλβέρκα 4
Νασιονάλ 4
Ρίο Άβε 4
Τοντέλα 2
AVS 1
