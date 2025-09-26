Χιμένεθ: «Δεν με ενδιαφέρουν τα ρεκόρ, σημασία έχει να νικάει ο Άρης»

Ο Μανόλο Χιμένεθ στην επιστροφή του στην Ελλάδα τέσσερα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης θητείας του στην ΑΕΚ έχει δώσει... winning mentality στον Άρη, έχοντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς κι όλες σε στυλ - Χιμένεθ, με διαφορά ενός γκολ.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν μπροστά τους το ματς με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με στόχο να κάνουν το 5Χ5.



Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός σε δηλώσεις του στη NOVA ενόψει του ματς έβαλε στην άκρη τα προσωπικά ρεκόρ, καθώς έθεσε σε πρώτο πλάνο το συμφέρον της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ

Για τη δική του εξήγηση για το 4Χ4 που έκανε ο Άρης, από τότε που ανέλαβε: «Πηγαίνουν όλα καλά! Όλα, όμως, τελειώνουν, όταν τελειώνει το τελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή, για εμάς, οι τέσσερις προηγούμενες νίκες ανήκουν στο παρελθόν και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο. Το πιο σημαντικό είναι ότι η ομάδα μας είναι πολύ ανταγωνιστική, παρά τον μεγάλο αριθμό απόντων παικτών, οι οποίοι, μάλιστα, είναι πολύ σημαντικοί».

Για το πόσο δύσκολο είναι να δουλεύει με τα 2/3 (ουσιαστικά) του έμψυχου δυναμικού, καθώς υπάρχουν δέκα τραυματίες το τελευταίο διάστημα: «Είναι δύσκολο, αλλά και περίεργο, γιατί σχεδόν όλοι όσοι απουσιάζουν είναι μεσοεπιθετικοί! Ευελπιστώ να μην έχουμε άλλους απόντες, αλλά κι όσοι είναι, γρήγορα να επανέλθουν. Όσοι επιστρέφουν, πρέπει να αρχίσουμε να τους ενσωματώνουμε και να αρχίσουμε να δουλεύουμε για τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης».

Για το γεγονός πως έρχονται στο προσκήνιο από το… βάθος του ρόστερ και αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικούς ρόλους: «Αναγνωρίζουμε τη θέση και το ρόλο όλων των ποδοσφαιριστών, που βρίσκονται στην ομάδα. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής όλοι είχαν την ευκαιρία τους. Αυτό που πρέπει τώρα να συμβεί είναι να επανενσωματωθούν στην ομάδα όλοι οι τραυματίες κι από εκεί και πέρα, με βάση την αξία και την απόδοση του καθενός από αυτούς, να μπούνε κι αυτοί στα παιχνίδια».

Για τον Πανσερραϊκό, ο οποίος έχει ανάγκη τους βαθμούς: «Ο Πανσερραϊκός απέδειξε κόντρα στον Ολυμπιακό, όσο έπαιζε με έντεκα παίκτες, ότι είναι μια ανταγωνιστική ομάδα. Έτσι, έφτασε να είναι ανταγωνιστικός μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αν κάποιος σκέφτεται ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα για εμάς απέναντι στον Πανσερραϊκό, κάνει λάθος. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι».





