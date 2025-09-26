Η φωτογραφία του Παναθηναϊκού για την Euroleague - «Μόνο μία λέξη: Ομάδα»
Παναθηναϊκός Euroleague Κώστας Σλούκας

Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε την ομαδική φωτογραφία ενόψει της πρεμιέρας της Euroleague

Η πρεμιέρα της Euroleague βρίσκεται προ των πυλών και ο Παναθηναϊκός είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το πρωί της Παρασκευής ήταν προγραμματισμένη η καθιερωμένη media day του «τριφυλλιού» με την «πράσινη» ΚΑΕ να δημοσιεύει την ομαδική φωτογραφία, γράφοντας στο twitter «Μόνο μια λέξη: Ομάδα»!.

Φωτογράφος ήταν ο αρχηγός και ηγέτης Κώστας Σλούκας, ο οποίος έδωσε το ρυθμό και της φωτογράφισης, όπως και μέσα στο παρκέ.

Δείτε την δημοσίευση της «πράσινης» ΚΑΕ:


