Super League: Πρόστιμο για Παναθηναϊκό και Άρη, απαλλάχθηκε η Κηφισιά
Το πειθαρχικό όργανο της Super League τιμώρησε με χρηματικές ποινές Παναθηναϊκό και Άρη
Ανακοινώθηκαν σήμερα οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου μονομελούς πειθαρχικού οργάνου της Super League, για αναφορές σε αγώνες της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 4.500 ευρώ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ενώ ο Αρης θα πληρώσει 1.000 ευρώ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Παράλληλα, τόσο η ομάδα των βορείων προαστίων, όσο και ο πρόεδρος της, Χρήστος Πρίτσας, που κλήθηκαν σε απολογία απαλλάχθηκαν.
