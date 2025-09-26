Super League: Πρόστιμο για Παναθηναϊκό και Άρη, απαλλάχθηκε η Κηφισιά
SPORTS
Super League 1 Πρόστιμα Παναθηναϊκός Άρης Κηφισιά

Super League: Πρόστιμο για Παναθηναϊκό και Άρη, απαλλάχθηκε η Κηφισιά

Το πειθαρχικό όργανο της Super League τιμώρησε με χρηματικές ποινές Παναθηναϊκό και Άρη

Super League: Πρόστιμο για Παναθηναϊκό και Άρη, απαλλάχθηκε η Κηφισιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ανακοινώθηκαν σήμερα οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου μονομελούς πειθαρχικού οργάνου της Super League, για αναφορές σε αγώνες της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 4.500 ευρώ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ενώ ο Αρης θα πληρώσει 1.000 ευρώ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Παράλληλα, τόσο η ομάδα των βορείων προαστίων, όσο και ο πρόεδρος της, Χρήστος Πρίτσας, που κλήθηκαν σε απολογία απαλλάχθηκαν.


Ειδήσεις σήμερα:

Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»

Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης