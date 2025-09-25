Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Μεντιλίμπαρ για Λεβαδειακό: «Αν τον υποτιμήσουμε θα χάσουμε, θα παραταχθούμε με αλλαγές»
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού τόνισε την ανάγκη συγκέντρωσης ενόψει του αγώνα στο “Γ. Καραϊσκάκης”, μίλησε για τα συμπεράσματα από την Τρίπολη, το ροτέισιον και τα προβλήματα τραυματισμών με τους Γιάρεμτσουκ και ο Σιπιόνι να μένουν εκτός
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Λεβαδειακό το Σάββατο (27/09) στο “Γ. Καραϊσκάκης”, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες στη Super League 1 και να φτάσει στην τέταρτη νίκη του. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στην κάμερα της COSMOTE TV, στάθηκε τόσο στα συμπεράσματα που κρατά από το ματς στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα AKTOR, όσο και στη δυσκολία της αναμέτρησης με τους Βοιωτούς.
Ο Ισπανός τεχνικός παραδέχτηκε πως η εμφάνιση στην Τρίπολη δεν τον άφησε ικανοποιημένο, παρά τη νίκη ενώ όσον αφορά τον Λεβαδειακό, ο Μεντιλίμπαρ επεσήμανε ότι οι «πράσινοι» έχουν δείξει εξαιρετικό πρόσωπο στο ξεκίνημα. Στο θέμα των αλλαγών στην ενδεκάδα, ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε ότι το εκτενές ροτέισιον είναι αναπόφευκτο λόγω συνεχόμενων αγώνων ενώ τέλος, αναφερόμενος στα προβλήματα τραυματισμών, επιβεβαίωσε ότι οι Ροντινέι και Ζέλσον Μαρτίνς προπονήθηκαν κανονικά και πιθανότατα θα βρίσκονται στην αποστολή, ενώ εκτός θα παραμείνουν οι Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι.
Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της COSMOTE TV:
Για το παιχνίδι στην Τρίπολη: «Το αποτέλεσμα είναι σημαντικό αλλά μπορεί κάποιες φορές να σε ξεγελάσει. Ειδικά όταν έχεις κερδίσει χωρίς να έχεις παίξει καλά δεν πρέπει να μένεις σε αυτό. Εμείς σκεφτόμαστε με βάση το πως εμφανιστήκαμε στην Τρίπολη και η απόδοση σίγουρα μας προβλημάτισε.
Σε όλες τις ομάδες μπορεί να συμβεί ένα διάστημα να μην είναι καλά ή ένα παιχνίδι να μην είναι καλά ή η απόδοση κάποιου παίκτη να μην είναι καλή. Όμως όταν σε ένα ολόκληρο ημίχρονο όλη η ομάδα δεν πηγαίνει καλά αυτό είναι κάτι που με απασχολεί. Σίγουρα θα υπάρχει η δικαιολογία πως κάποιοι παίκτες δεν έχουν ξαναπαίξει, κάποιοι δεν έχουν ρυθμό γιατί δεν έχουν παίξει πολύ, ωστόσο τα δεδομένα είναι αυτά.
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όταν έρθει η ευκαιρία μας ώστε να την εκμεταλλευτούμε. Δε μπορούμε να μένουμε στο ότι κάποιος δεν έχει πολύ αγωνιστικό χρόνο, γιατί είμαστε πολλά άτομα. Όλοι θα έχουν τις ευκαιρίες τους και πρέπει να τις εκμεταλλευτούν όταν τις έχουν».
Για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό: «Σίγουρα ο Λεβαδειακός είναι μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος έως τώρα. Έχουν φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Ήρθαν ισόπαλοι με τον Παναθηναϊκό και έχουν χάσει μόνο από την ΑΕΚ.
Αν μείνουμε στο όνομα του αντιπάλου και τους υποτιμήσουμε είναι σίγουρο πως θα χάσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι ώστε επιβάλλουμε τον δικό μας ρυθμό και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουμε το παιχνίδι».
Για τις αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, από παιχνίδι σε παιχνίδι: «Είναι πολύ φυσιολογικό σε μια ομάδα με τόσο πολλούς παίκτες και με συνεχόμενα παιχνίδια να κάνουμε αλλαγές. Παίξαμε Τετάρτη και το επόμενο παιχνίδι είναι Σάββατο, οπότε δεν υπάρχει χρόνος αποκατάστασης και για αυτό θα γίνουν αλλαγές. Από το Σάββατο μέχρι την Τετάρτη και το ματς με την Άρσεναλ υπάρχει περισσότερος χρόνος για ξεκούραση και αποκατάσταση».
Για τα προβλήματα τραυματισμών: «Ο Ροντινέι και ο Ζέλσον Μαρτίνς προπονήθηκαν σήμερα με την ομάδα. Ελπίζουμε και την Παρασκευή να μπουν με την ομάδα και αυτό θα σημαίνει πως θα βρίσκονται στην αποστολή για τον Λεβαδειακό. Ο Γιάρεμτσουκ και ο Σιπιόνι θα είναι εκτός».
