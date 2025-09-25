Super League 1: Ο Φωτιάς σφυρίζει στο ΑΕΚ - Βόλος, ο Τσακαλίδης στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο
SPORTS
Super League 1 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ

Super League 1: Ο Φωτιάς σφυρίζει στο ΑΕΚ - Βόλος, ο Τσακαλίδης στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο

Ο Κατσικογιάννης στο Ολυμπιακός - Λεβαδειακός και ο Τσιμεντερίδης στο Αστέρας-ΠΑΟΚ

Super League 1: Ο Φωτιάς σφυρίζει στο ΑΕΚ - Βόλος, ο Τσακαλίδης στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1. 

Ο Φωτιάς θα σφυρίξει στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον  Βόλο και ο Κατσικογιάννης θα πάει στο Καραϊσκάκη για το ματς του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό. 

Ο Τσιμεντερίδης θα είναι στην Τρίπολη για το Αστέρας - ΠΑΟΚ και ο Τσακαλίδης στο Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός. 


Οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής 

Σάββατο 27/09

18:00 Ολυμπιακός-Λεβαδειακός: Κατσικογιάννης (Κολλιάκος, Κόλλιας, 4ος Μόσχου, VAR Ζαμπαλάς, Βεργέτης)

20:30 Άρης-Πανσερραϊκός: Ευαγγέελου (Πετρόπουλος, Απτόσογλου, 4ος Αντωνίου, VAR: Παπαπέτρου, Γιαννούκας)

Κυριακή 28/09

17:00 ΑΕΚ-Βόλος: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Βεργέτης, Ευαγγέλου)

19:00 ΟΦΗ-Κηφισιά: Παπαδόπουλος (Βαλιώτης, Κλεπετσάνης, 4ος Νταούλας, VAR: Σιδηρόπουλος, Κατοίκος)

20:30 Αστέρας-ΠΑΟΚ: Τσιμεντερίδης (Καραγκιζόπουλος, Μπαλιάκας, 4ος Τομαράς, VAR: Παπαπέτρου, Μόσχου)

21:00 Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Στεφανής, 4ος Κουκουλάς, VAR: Ζαμαλάς, Μυλοπούλου)

Δευτέρα 29/09

18:00 Ατρόμητος-Λάρισα: Ματσούκας (Οικονόμου, Μωυσιάδης, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Φωτιάς, Ανδρικόπουλος).

Ειδήσεις σήμερα:

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι

Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της

Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες

5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης