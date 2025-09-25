Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Super League 1: Ο Φωτιάς σφυρίζει στο ΑΕΚ - Βόλος, ο Τσακαλίδης στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο
Ο Κατσικογιάννης στο Ολυμπιακός - Λεβαδειακός και ο Τσιμεντερίδης στο Αστέρας-ΠΑΟΚ
Ο Φωτιάς θα σφυρίξει στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο και ο Κατσικογιάννης θα πάει στο Καραϊσκάκη για το ματς του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό.
Ο Τσιμεντερίδης θα είναι στην Τρίπολη για το Αστέρας - ΠΑΟΚ και ο Τσακαλίδης στο Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός.
Οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής
Σάββατο 27/09
18:00 Ολυμπιακός-Λεβαδειακός: Κατσικογιάννης (Κολλιάκος, Κόλλιας, 4ος Μόσχου, VAR Ζαμπαλάς, Βεργέτης)
20:30 Άρης-Πανσερραϊκός: Ευαγγέελου (Πετρόπουλος, Απτόσογλου, 4ος Αντωνίου, VAR: Παπαπέτρου, Γιαννούκας)
Κυριακή 28/09
17:00 ΑΕΚ-Βόλος: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Βεργέτης, Ευαγγέλου)
19:00 ΟΦΗ-Κηφισιά: Παπαδόπουλος (Βαλιώτης, Κλεπετσάνης, 4ος Νταούλας, VAR: Σιδηρόπουλος, Κατοίκος)
20:30 Αστέρας-ΠΑΟΚ: Τσιμεντερίδης (Καραγκιζόπουλος, Μπαλιάκας, 4ος Τομαράς, VAR: Παπαπέτρου, Μόσχου)
21:00 Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Στεφανής, 4ος Κουκουλάς, VAR: Ζαμαλάς, Μυλοπούλου)
Δευτέρα 29/09
18:00 Ατρόμητος-Λάρισα: Ματσούκας (Οικονόμου, Μωυσιάδης, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Φωτιάς, Ανδρικόπουλος).
