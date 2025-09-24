Λουτσέσκου: «Βρισκόμαστε σε περίοδο ατυχίας, πρέπει να κάνουμε τις φάσεις μας γκολ» - Βίντεο
Λουτσέσκου: «Βρισκόμαστε σε περίοδο ατυχίας, πρέπει να κάνουμε τις φάσεις μας γκολ» - Βίντεο
Όσα δήλωσε ο Ρούμανος τεχνικός μετά το στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι για το Europa League
Μέτριο ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στη league phase του Europa League, καθώς οι Θεσσαλονικείς έμειναν στο 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εντός έδρας.
Μετά την αναμέτρηση, ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στα ατομικά λάθη που έφεραν τις ευκαιρίες των Ισραηλινών στο πρώτο ημίχρονο, ενώ δήλωσε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του στο δεύτερο, επισημαίνοντας πως είχε τις φάσεις για να κερδίσει το παιχνίδι.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Ήταν ένα περίπλοκο παιχνίδι, με μία επιθετική ομάδα με ποιότητα, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να φτιάξει φάσεις. Έγιναν κάποια λάθη από εμάς στο πρώτο ημίχρονο και οδήγησαν σε ευκαιρίες, στο δεύτερο δεν επαναλήφθηκαν και δεν δώσαμε χώρο στον αντίπαλο.
Έπαιξαν καλή άμυνα, δεν ήταν εύκολο, αλλά είχαμε μεγάλες ευκαιρίες για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, σε κάποιες φάσεις χρειάζεται και η τύχη, είμαστε σε μία περίοδο ατυχίας.
Πρέπει να κρατήσουμε την αυτοπεποίθηση με την οποία αγωνιστήκαμε και να μετουσιώσουμε τις φάσεις σε γκολ», είπε αναλυτικά.
