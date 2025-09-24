Μεντιλίμπαρ: «Είχαμε κακή απόδοσή, κρατάω μόνο το αποτέλεσμα» - Βίντεο
Μεντιλίμπαρ: «Είχαμε κακή απόδοσή, κρατάω μόνο το αποτέλεσμα» - Βίντεο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν δίστασε για ακόμα μια φορά να ασκήσει έντονη κριτική στην ομάδα του, παρά τη νίκη επί του Αστέρα με 2-1

Μεντιλίμπαρ: «Είχαμε κακή απόδοσή, κρατάω μόνο το αποτέλεσμα» - Βίντεο
Ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του.

Ο Βάσκος κόουτς, μετά το ματς είπε στην Cosmote TV:

«Το μόνο που μου άρεσε ήταν το αποτέλεσμα, ήταν όλα άσχημα μέσα στο παιχνίδι. Η ομάδα δεν έκανε τίποτα καλό, ήταν κακή η απόδοσή μας. Κρατάμε το αποτέλεσμα».

Για τις αλλαγές που έκανε σε σχέση με την ομάδα που έπαιξε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό:

«Δεν θα έπρεπε, είμαστε όλοι μια ομάδα. Ο αντίπαλος επίσης έκανε πάρα πολλές αλλαγές. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η εξήγηση, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, αυτή η συμπεριφορά σήμερα. Δεν μου άρεσε καθόλου το παιχνίδι».



