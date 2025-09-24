Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Μεντιλίμπαρ: «Είχαμε κακή απόδοσή, κρατάω μόνο το αποτέλεσμα» - Βίντεο
Μεντιλίμπαρ: «Είχαμε κακή απόδοσή, κρατάω μόνο το αποτέλεσμα» - Βίντεο
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν δίστασε για ακόμα μια φορά να ασκήσει έντονη κριτική στην ομάδα του, παρά τη νίκη επί του Αστέρα με 2-1
Ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του.
Ο Βάσκος κόουτς, μετά το ματς είπε στην Cosmote TV:
«Το μόνο που μου άρεσε ήταν το αποτέλεσμα, ήταν όλα άσχημα μέσα στο παιχνίδι. Η ομάδα δεν έκανε τίποτα καλό, ήταν κακή η απόδοσή μας. Κρατάμε το αποτέλεσμα».
Για τις αλλαγές που έκανε σε σχέση με την ομάδα που έπαιξε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό:
«Δεν θα έπρεπε, είμαστε όλοι μια ομάδα. Ο αντίπαλος επίσης έκανε πάρα πολλές αλλαγές. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η εξήγηση, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, αυτή η συμπεριφορά σήμερα. Δεν μου άρεσε καθόλου το παιχνίδι».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή της σύλληψης του Παλαιστίνιου που δάγκωσε αστυνομικό - «Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας
Στο εκπαιδευτικό του ταξίδι σκοτώθηκε ο 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα
Politico: Το ΝΑΤΟ με το δάχτυλο στη σκανδάλη, γιατί δεν έχει καταρρίψει τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και drones
Ο Βάσκος κόουτς, μετά το ματς είπε στην Cosmote TV:
«Το μόνο που μου άρεσε ήταν το αποτέλεσμα, ήταν όλα άσχημα μέσα στο παιχνίδι. Η ομάδα δεν έκανε τίποτα καλό, ήταν κακή η απόδοσή μας. Κρατάμε το αποτέλεσμα».
Για τις αλλαγές που έκανε σε σχέση με την ομάδα που έπαιξε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό:
«Δεν θα έπρεπε, είμαστε όλοι μια ομάδα. Ο αντίπαλος επίσης έκανε πάρα πολλές αλλαγές. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η εξήγηση, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, αυτή η συμπεριφορά σήμερα. Δεν μου άρεσε καθόλου το παιχνίδι».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή της σύλληψης του Παλαιστίνιου που δάγκωσε αστυνομικό - «Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας
Στο εκπαιδευτικό του ταξίδι σκοτώθηκε ο 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα
Politico: Το ΝΑΤΟ με το δάχτυλο στη σκανδάλη, γιατί δεν έχει καταρρίψει τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και drones
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα