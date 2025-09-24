Παναθηναϊκός: Οριστικά στο ΟΑΚΑ όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια
SPORTS
Παναθηναϊκός Europa League ΟΑΚΑ

Παναθηναϊκός: Οριστικά στο ΟΑΚΑ όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια

Οι «πράσινοι» μετά από επαφές με την διοίκηση του ΟΑΚΑ και την UEFA, οριστικά θα αγωνιστούν στο στάδιο της Καλογρέζας απέναντι σε Go Ahead Eagles, Ρόμα, Στούρμ Γκρατς και Βικτόρια Πλζεν

Παναθηναϊκός: Οριστικά στο ΟΑΚΑ όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια
2 ΣΧΟΛΙΑ

Τέλος στο σίριαλ για την έδρα του στη league phase του Europa League έβαλε ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» μετά από επαφές με την διοίκηση του ΟΑΚΑ και την UEFA, οριστικά θα αγωνιστούν στο στάδιο της Καλογρέζας απέναντι σε Go Ahead Eagles, Ρόμα, Στούρμ Γκρατς και Βικτόρια Πλζεν.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι φίλοι των «πρασίνων» θα μπορούν να δώσουν το παρών σε ένα γήπεδο με πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σχέση με εκείνο της Λεωφόρου, παρά το γεγονός πως αυτό θα είναι διαθέσιμο κατά το ήμισυ.

Το κομμάτι απέναντι από τους πάγκους, θα παραμείνει κλειστό λόγω εργασιών.

Aναλυτικά το πρόγραμμα:

2 Οκτωβρίου 2025 19:45: Γκόου Άχεντ Ιγκλς

27 Νοεμβρίου 2025 22:00: Στουρμ Γκρατς

11 Δεκεμβρίου 2025 22:00: Πλζεν

29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Ρόμα

Πηγή: www.gazzetta.gr 

Ειδήσεις σήμερα:

Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ για την Ουκρανία - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»

«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ

«Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας για τον Παλαιστίνιο που δάγκωσε αστυνομικό στην Ομόνοια

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης