Κύπελλο ποδοσφαίρου: Διπλασίασε τις νίκες ο Άρης, 1-0 τη Μαρκό - Δείτε το γκολ

Ο Άρης έκανε το 2/2 στο Κύπελλο Ελλάδας καθώς επικράτησε της Μαρκό με 1-0 στο «Κλ. Βικελίδης» για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο οι «κίτρινοι» δεν είχαν ένταση στο παιχνίδι τους. Μοιραίος για την αθηναϊκή ομάδα ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Αυγερινός.





Ο Άρης δεν είχε πολλά από τα στοιχεία που τον οδήγησαν στις τρεις διαδοχικές εκτός έδρας νίκες σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Η πειραματική 11αδα του Μανόλο Χιμένεθ έπαιξε τον ρόλο της, συνολικά όμως οι «κίτρινοι» δεν είχαν ταχύτητα και ένταση στο παιχνίδι τους. Επικράτησαν χάρη στο γκολ του Γκαμπριέλ Μισεουί στο 16ο λεπτό ο οποίος αξιοποίησε το σοβαρό λάθος του τερματοφύλακα Αυγερινού. Μάλιστα στα τελευταία δέκα λεπτά της κανονικής διάρκειας η Μαρκό έπαιξε με υπηρεσιακό τερματοφύλακα (σ. σ. Φατιόν) λόγω αποβολής του Φατιόν και καθώς είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές της!





Τα άλλαξε όλα ο Χιμένεθ

Σε σύγκριση με τον αγώνα του Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό, ο Μανόλο Χιμένεθ δεν άλλαξε πολλά. Σε σχέση όμως με το παιχνίδι Πρωταθλήματος με την Κηφισιά, τα άλλαξε όλα. Φαντιγκά και Μεντίλ ήταν οι full back καθώς ο Νοά Σούντμπεργκ έκανε ντεμπούτο στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ροζ και μπροστά από τον Γιώργο Αθανασιάδη. Γαλανόπουλος-Βοριαζίδης και Νινγκ ήταν η τριάδα στον άξονα. Στην αντίστοιχη στην επίθεση Σίστο και Γιαννιώτας ήταν στα επιθετικά άκρα και ο Μισεουί στην κορυφή.

Σε πολλές αλλαγές προχώρησε και ο Σούλης Παπαδόπουλο για τη Μαρκό. Οικονομίδης και Κωνσταντακόπουλος ήταν τα δύο αμυντικά χαφ πίσω από τον Κυριακίδη. Ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος ήταν στην κορυφή της επίθεσης και στα άκρα οι Μέλερ, Παυλίδης. Στην αμυντικά τετράδα ήταν οι Σμάλης, Στάμου (στόπερ) και οι Τσακνής-Μπουσάι οι δύο full back.

Η «γκάφα» έφερε το 1-0

Η έλλειψη συνοχής είναι η σταθερή σύντροφος κάθε πειραματικής ενδεκάδας κι αυτή ήταν αναπόφευκτη για τον Άρη σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Το υψηλό ποσοστό κατοχής μπάλας δεν ήταν ιδιαιτέρως ωφέλιμο, αλλά τηρουμένων των συνθηκών και της εικόνας τους, οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν νωρίς στο σκορ. Μετά την αξιόλογη τελική προσπάθεια του Αλεξόπουλου στο 11ο λεπτό, στο 16 Αυγερινός διάβασε μεν σωστά τη φάση, στην πάσα του Φαντιγκά στον Μισεουί, αλλά δεν συγκράτησε την μπάλα και σε κενή εστία ο Ολλανδός επιθετικός του Άρη έκανε το 1-0. Οι γηπεδούχοι έχασαν σπουδαία ευκαιρία στο 25’ στην απελπιστικά άστοχη τελική του Γιαννιώτα.

Οι δύο τρομερές αποκρούσεις του Αθανασιάδη

Σπουδαιότερες ήταν όμως οι ευκαιρίες που ακολούθησαν για τη Μαρκό η οποία ήταν απειλητική μετά το cooling break. Στο 26’ με την ενστικτώδη απόκρουση του Αθανασιάδη στο σουτ του Παυλίδη και την κακή εκτέλεση του Μέλερ και στο 35’ ο πολύπειρος τερματοφύλακας του Άρη απέκρουσε εντυπωσιακά στην κεφαλιά του Κυριακίδη ο οποίος ήταν ανενόχλητος στη γραμμή της μικρής περιοχής.

Ολοκληρωτικές αλλαγές στον άξονα

Οι παρεμβάσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην ανάπαυλα ήταν λογικές βάσεις της κακής λειτουργίας του άξονα. Πλην της υποχρεωτικής (λόγω τραυματισμού) αντικατάστασης του Βοριαζίδη, αυτές των Γαλανόπουλου-Νινγκ ήταν αναγκαίες και είχαν αγωνιστικό και τακτικό υπόβαθρο. Κι έτσι το πλάνο διαφοροποιήθηκε με την πρόωρη είσοδο στον αγωνιστικό χώρο των Μόντσου, Ράτσιτς. Ο Σέρβος έκανε τελική στο 52’ σε μία από τις λίγες συνεργασίες του Άρη στο πρώτο 20λεπτου του δεύτερου μέρους. Η ομάδα του Χιμένεθ ανέκτησε τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής, δεν πρόσθεσε όμως την απαιτούμενη ένταση στο παιχνίδι της.

Αυτό άλλαξε από το 60’ και μετά. Ένα λεπτό μετά την είσοδό του στο παιχνίδι (61’) ο Λορέν Μορόν απείλησε για πρώτη φορά αλλά στο σουτ που επιχείρησε από πλάγια θέση, εντός περιοχής, η μπάλα πήρε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Τρία λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι είχαν διπλή χαμένη ευκαιρία με τον Παναγίδη.

Αποβολή και... τσαπατσουλιά

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός ήταν αυτός που έβγαλε την πάσα στον Λορέν Μορόν στο 80’ όπου στην προσπάθειά του να προλάβει τον Μορόν, ο Αυγερινός ξεκάθαρα σταμάτησε την μπάλα με το χέρι εκτός περιοχής. Η αποβολή του τερματοφύλακα της Μαρκό υποχρέωσε τον Φατιόν – ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγώνα – να φορέσει τα γάντια του τερματοφύλακα! Στο 83’ το οριζόντιο δοκάρι «έσωσε» τον υπηρεσιακό γκολκίπερ της Μαρκό στην εκτέλεση φάουλ του Μόντσου. Ο Άρης βρήκε χώρους από τα άκρα για ένα δεύτερο γκολ αλλά οι παίκτες του ήταν τσαπατσούληδες στην τελική πάσα κι έτσι το 1-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Κόκκινου από τη Χαλκιδική.

Στο 80ο λεπτό αποβλήθηκε ο Αυγερινός. Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Παναγίδης, Γιαννιώτας (Άρης), Μίλερ, Μπλάνκο, Φατιόν (Μαρκό).

MVP: Αν και σε δύο περιπτώσεις θα μπορούσε να ήταν πιο ομαδικός, ο Μισεουί σημείωσε το γκολ που έκρινε το παιχνίδι και παράλληλα ήταν από τους πιο δραστήριους παίκτες.

Στο ύψος τους: Ο Αθανασιάδης έκανε δύο εντυπωσιακές αποκρούσεις. Σοβαρός ο Σούντμπεργκ στο ντεμπούτο του ενώ ο Φαντιγκά είχε έντονη συμμετοχή στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας του. Καλή η παρουσία του Παναγίδη.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Το Μαρκό πληγώθηκε από το σοβαρό λάθος του Αυγερινού ο οποίος αποβλήθηκε και στο 80’. Ο Άρης ήταν γενικώς υποτονικός στο παιχνίδι του. Ορθώς αντικαταστάθηκαν Γαλανόπουλος και Νινγκ, λίγα πράγματα και από τους Γιαννιώτα-Σίστο.

Η «γκάφα»: Αυτή του τερματοφύλακα της Μαρκό, Παναγιώτη Αυγερινού, στη φάση του πρώτου τέρματος του Άρη.

Το «στραγάλι»: Καλή η διαιτησία του Γιώργου Κόκκινου από τη Χαλκιδική. Σωστή η αποβολή του Αυγερινού.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Άρης δεν είχε ένταση στο παιχνίδι του. Η πειραματική 11αδα του πρώτου ημιχρόνου δεν λειτούργησε ούτε στο ελάχιστο, οι αλλαγές έδωσαν λίγη ζωντάνια αλλά όχι αρκετή για να «καθαρίσει» το παιχνίδι και να ζήσει ήρεμη βραδιά. Η Μαρκό πληγώθηκε από το σοβαρό λάθος του Αυγερινού αλλά και την αποβολή του στο 80’ και με αριθμητικό μειονέκτημα δεν θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή του αγώνα.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Ροζ, Σούντμπεργκ, Φρίντεκ, Βοριαζίδης (31’ Παναγίδης), Γαλανόπουλος (46’ Μόντσου), Νινγκ (46’ Ράτσιτς), Γιαννιώτας (88’ Ντούντου), Σίστο, Μισεουί (60’ Μορόν).

ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Μπουσάι (46′ Ντέτλερ), Τσακνής, Στάμου, Σμαλής, Κωνσταντακόπουλος, Κυριακίδης, Παυλίδης (67′ Μπλανκ), Μούλερ (54′ Μεντόζα), Αλεξόπουλος (78′ Χαϊκάλης), Οικονομίδης (78′ Φατιόν).



Πηγή: www.gazzeta.gr