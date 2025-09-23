Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ολυμπιακός: Με πολλές απουσίες στην Τρίπολη για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα
Ολυμπιακός: Με πολλές απουσίες στην Τρίπολη για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα
Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη (17:00) στο Κύπελλο
Με πολλές αλλαγές θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.
Η ομάδα του Πειραιά θα κάνει ντεμπούτο στη League Phase του Κυπέλλου την Τετάρτη (17:00) απέναντι στους Αρκάδες και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει αφήσει εκτός πολλούς βασικούς.
Οι Ροντινέι, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι έμειναν εκτός λόγω τραυματισμού ενώ στην αποστολή για λόγους ξεκούρασης δεν είναι οι: Ρέτσος, Ορτέγκα, Τζολάκης.
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Η ομάδα του Πειραιά θα κάνει ντεμπούτο στη League Phase του Κυπέλλου την Τετάρτη (17:00) απέναντι στους Αρκάδες και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει αφήσει εκτός πολλούς βασικούς.
Οι Ροντινέι, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι έμειναν εκτός λόγω τραυματισμού ενώ στην αποστολή για λόγους ξεκούρασης δεν είναι οι: Ρέτσος, Ορτέγκα, Τζολάκης.
Η αποστολή του Ολυμπιακού
Μπιανκόν, Μπρούνο, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Βέζο, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Κουράκλης, Μπότης, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Λιατσικούρας, Γιαζίτζι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα