Ολυμπιακός: Με πολλές απουσίες στην Τρίπολη για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα
Ολυμπιακός: Με πολλές απουσίες στην Τρίπολη για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη (17:00) στο Κύπελλο

Ολυμπιακός: Με πολλές απουσίες στην Τρίπολη για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα
Με πολλές αλλαγές θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. 

Η ομάδα του Πειραιά θα κάνει ντεμπούτο στη League Phase του Κυπέλλου την Τετάρτη (17:00) απέναντι στους Αρκάδες και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει αφήσει εκτός πολλούς βασικούς. 

Οι Ροντινέι, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ και  Σιπιόνι έμειναν εκτός λόγω τραυματισμού ενώ στην αποστολή για λόγους ξεκούρασης δεν είναι οι: Ρέτσος, Ορτέγκα, Τζολάκης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού 

Μπιανκόν, Μπρούνο, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Βέζο, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Κουράκλης, Μπότης, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Λιατσικούρας, Γιαζίτζι.





