Οι προβλέψεις του Τζέιμς για τη φετινή Euroleague: Τοποθέτησε πρώτο τον Παναθηναϊκό και τέταρτο τον Ολυμπιακό - Βίντεο
Ο Αμερικανός έβαλε την ομάδα του στη δεύτερη θέση και τη Ρεάλ Μαδρίτης του Σκαριόλο στην τρίτη

Σιγά σιγά όλος ο μπασκετικός κόσμος μπαίνει στο κλίμα της Euroleague, η οποία σε μία εβδομάδα κάνει τζάμπολ, με τους αστέρες να είναι έτοιμοι να δείξουν την αξία τους στα ευρωπαϊκά παρκέ. 

Στο κλίμα αυτό βρίσκεται και ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος κλήθηκε από την Euroleague να κάνει προβλέψεις και να τοποθετήσει τις ομάδες από την 1η μέχρι την 20η θέση. 

Ο Αμερικανός θεωρεί ότι στην πρώτη θέση να τελειώσει ο Παναθηναϊκός. Ο Τζέιμς έχει εμπιστοσύνη στην πρώην ομάδα του και στον Έργκιν Αταμάν, αλλά και στις μεταγραφές που έγιναν. 

Στη συνέχεια τοποθέτησε την ομάδα του τη Μονακό, του Βασίλη Σπανούλη. Ακολουθεί η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στην τέταρτη θέση ο Μάικ Τζέιμς βάζει τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα. Αν μη τι άλλο άξιο αναφοράς είναι η θέση που βάσει τις δυο άλλες γαλλικές ομάδες, την Παρί (18η) και τη Βιλερπάν (20η). Αναμφίβολα δε δείχνει να πιστεύει ιδιαίτερα στις πιθανότητές τους να γίνουν απειλητικές.


