ΠΑΟΚ: Συμπλήρωσε τις 100 συμμετοχές στη Super League 1 o Κωνσταντέλιας

Τις εκατό συμμετοχές στη Super League έφτασε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.



Ο 22χρονος άσος του ΠΑΟΚ έκανε το ντεμπούτο του στην κατηγορία τη σεζόν 2020-21, στην αναμέτρηση ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 0-3 στις 17 Ιανουαρίου 2021.

Έπειτα από σεζόν με τρεις συμμετοχές το 2020-21 και δύο το 2021-22, ήρθε το 2022-23 όπου αγωνίστηκε σε 30 αγώνες πρωταθλήματος και σημείωσε δύο τέρματα. Το πρώτο του γκολ ήταν πάλι Ιανουάριο, αλλά του 2023 στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-3.

Συνολικά έχει σημειώσει 18 τέρματα στη Super League, ενώ με τον ΠΑΟΚ έχει αγωνιστεί σε 152 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις και έχει σημειώσει 28 γκολ.

Πρώτη ομάδα στις προτιμήσεις του είναι η Λαμία, απέναντι στην οποία έχει πέντε γκολ και ακολουθεί η ΑΕΚ, απέναντι στην οποία έχει σκοράρει τρεις φορές. Οι Κιτρινόμαυροι είναι και η ομάδα που έχει αντιμετωπίσει τις περισσότερες φορές, αφού οι 15 από τις 152 συμμετοχές του είναι κόντρα στην ΑΕΚ και ακολουθούν Παναθηναϊκός (14) και Ολυμπιακός (11).





Ειδήσεις σήμερα:



Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές



Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»



Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς

