Κύπελλο ποδοσφαίρου: Έσωσε τον βαθμό στο 95' η Κηφισιά, 1-1 με την Καβάλα εκτός έδρας

Η Κηφισιά βρέθηκε κοντά στην ήττα από την Καβάλα στη Δράμα, όμως ο Πατήρας ισοφάρισε σε 1-1 στο 90'+5' και έσωσε το βαθμό για την ομάδα του