Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ο Ολυμπιακός εξετάζει τον Φρανκ Ντιλικινά για το κενό στα γκαρντ
Ο Ολυμπιακός εξετάζει τον Φρανκ Ντιλικινά για το κενό στα γκαρντ
Ο 27χρονος Γάλλος, που δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Παρτίζαν είναι μία από τις λύσεις που εξετάζει ο Γιώργος Μπαρτζώκας
Οι ερυθρόλευκοι άμεσα για γκαρντ μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, o oποίος θα μείνει εκτός για το επόμενο διάστημα, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει την πρεμιέρα της Euroleague απέναντι στην Μπασκόνια (30/9).
Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά της Παρτίζαν, ο οποίος υπέγραψε με τους Σέρβους ανανέωση πρόσφατα με μειωμένες αποδοχές. Ένα παιδί που δεν φημίζεται για το σουτ, άλλα έχει τρομερά αθλητικά προσόντα και είναι καλός αμυντικός. Πάντως, στην Παρτίζαν έδειξε βελτίωση στο σουτ σε σχέση με αυτά που έδειχνε στο ΝΒΑ. Σύντομα αναμένονται εξελίξεις, με τον Μπαρτζώκα να θεωρεί πως στο πρόσωπο του έχει βρει ένα παιδί που θα βοηθήσει τους υπόλοιπους παίκτες στον Ολυμπιακό και θα κάνει πιο συμπαγή την άμυνα.
O 27χρονος Γάλλος διεθνής γκαρντ αγωνίστηκε στη Euroleague πέρυσι με την ομάδα του Ομπράντοβιτς σε 21 παιχνίδια. Εκεί μέτρησε 6.1 πόντους, με 54,5% δίποντο, 37,1% τρίποντο και 1,7 ασίστ.
Η περίπτωση Μόντε Μόρις απομακρύνεται από το προσκήνιο, ενώ δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για τον Νικ Καλάθη. Άλλωστε για να προχωρήσει η περίπτωση του, πρέπει πρώτα ο παίκτης να μείνει ελεύθερος από τη Μονακό (έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026).
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Γιατί όλες οι γενιές αγάπησαν την Άννα Βίσση - Η διαδρομή της και τα μυστικά της διπλής συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο
Ιωάννα Τούνη: Καμία εκδίκηση γιατί ενώ εσύ πλουτίζεις και αδυνατίζεις, το hairline του μειώνεται
Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά της Παρτίζαν, ο οποίος υπέγραψε με τους Σέρβους ανανέωση πρόσφατα με μειωμένες αποδοχές. Ένα παιδί που δεν φημίζεται για το σουτ, άλλα έχει τρομερά αθλητικά προσόντα και είναι καλός αμυντικός. Πάντως, στην Παρτίζαν έδειξε βελτίωση στο σουτ σε σχέση με αυτά που έδειχνε στο ΝΒΑ. Σύντομα αναμένονται εξελίξεις, με τον Μπαρτζώκα να θεωρεί πως στο πρόσωπο του έχει βρει ένα παιδί που θα βοηθήσει τους υπόλοιπους παίκτες στον Ολυμπιακό και θα κάνει πιο συμπαγή την άμυνα.
O 27χρονος Γάλλος διεθνής γκαρντ αγωνίστηκε στη Euroleague πέρυσι με την ομάδα του Ομπράντοβιτς σε 21 παιχνίδια. Εκεί μέτρησε 6.1 πόντους, με 54,5% δίποντο, 37,1% τρίποντο και 1,7 ασίστ.
Η περίπτωση Μόντε Μόρις απομακρύνεται από το προσκήνιο, ενώ δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για τον Νικ Καλάθη. Άλλωστε για να προχωρήσει η περίπτωση του, πρέπει πρώτα ο παίκτης να μείνει ελεύθερος από τη Μονακό (έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026).
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Γιατί όλες οι γενιές αγάπησαν την Άννα Βίσση - Η διαδρομή της και τα μυστικά της διπλής συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο
Ιωάννα Τούνη: Καμία εκδίκηση γιατί ενώ εσύ πλουτίζεις και αδυνατίζεις, το hairline του μειώνεται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα