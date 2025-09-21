Μπαρτζώκας: «Χρειαζόμαστε άμεσα γκαρντ, δουλεύουμε σκληρά σε αυτό το κομμάτι»

«Θα το αποφασίσουμε τις επόμενες ημέρες»«Είναι ένα πρόβλημα. Προφανώς οι άνθρωποι της ομάδας δουλεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Εμείς κοιτάμε τα παιχνίδια, εξετάζουμε τις επιλογές στην αγορά. Χρειαζόμαστε άμεσα έναν γκαρντ, γιατί έχουμε πίεση σε σχέση με τον αρχικό μας σχεδιασμό.Μπροστά μας είναι δύο αγώνες στο Σούπερ Καπ, δύο παιχνίδια στην Ισπανία και αμέσως μετά η δεύτερη αγωνιστική στην Ελλάδα. Το ξεκίνημα είναι απαιτητικό.Θέλουμε έναν γκαρντ τώρα και το προσπαθούμε. Το θέμα θα το αποφασίσουμε όλοι μαζί, δεν είχαμε χρόνο να το τρέξουμε περισσότερο.»«Εξαρτάται από το πώς βλέπει την κατάσταση κάθε προπονητής. Εγώ θέλω έναν καλό παίκτη, που να έχει το επίπεδο να σταθεί εδώ. Τα χαρακτηριστικά του τα εκμεταλλεύεται η ομάδα, ενώ τις αδυναμίες του πρέπει να τις καλύψει.Αν νομίζουμε ότι θα βρούμε έναν που θα έρθει και θα κυριαρχήσει, τότε μιλάμε για NBAer με καριέρα ετών – και σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι έτσι. Υπάρχουν παραδείγματα παικτών που ήρθαν από το ΝΒΑ, σε μεγάλες ομάδες που αντιμετωπίσαμε κι εμείς, και δεν μπόρεσαν να κάνουν τη διαφορά στην Ευρώπη.Η Ευρωλίγκα είναι πολύ δύσκολη. Όλες οι ομάδες είναι δυνατές, έχουν καλούς προπονητές, καλούς παίκτες. Η ένταση και η ταχύτητα στα παιχνίδια είναι τεράστια και θα αυξηθεί κι άλλο όταν οι ομάδες βρουν ρυθμό.Εμείς θέλουμε να παίξουμε το μπάσκετ που έχουμε μάθει, πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά καλά στοιχεία και καλούς παίκτες, απλώς μας λείπουν ένα-δύο κομμάτια ακόμα.»