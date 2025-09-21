Μεντιλίμπαρ: «Μας βοήθησαν οι αλλαγές, θέλαμε το τρίποντο» - Βίντεο
Όσα δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός πήρε την ισοπαλία στο τέλος απέναντι στον Παναθηναϊκό, ισοφαρίζοντας με γκολ του Ελ Κααμπί στο 90+2'.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε μετά το ματς ότι είναι ευχαριστημένος από το γκολ που πέτυχε η ομάδα του στα τελευταία λεπτά, τονίζοντας ότι οι αλλαγές του βοήθησαν αρκετά.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για το παιχνίδι: «Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι γεμάτο ευκαιρία. Το γκολ του αντιπάλου ήταν από δικό μας λάθος. Το γκολ το δικό μας ήταν από λάθος του αντιπάλου. Είμαι ευχαριστημένος γιατί το γκολ ήρθε στα τελευταία λεπτά αλλά θέλαμε να φύγουμε με τους τρεις βαθμούς σήμερα από το γήπεδο».
Για την ένταση που έβγαζε ο ίδιος στον πάγκο: «Μέχρι και τη φάση του γκολ που δεχθήκαμε ή,ουν πολύ ήρεμος. Με εκνεύρισε ο τρόπος που δεχθήκαμε το γκολ, αλλά και οι ευκαιρίες που δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε».
Για τις αλλαγές του που άλλαξαν την εικόνα του παιχνιδιού: «Γι’ αυτό υπάρχουν οι αλλαγές, οι παίκτες που μπαίνουν αλλαγές είναι πιο ξεκουραστεί και αλλάζουν αυτούς που είναι κουρασμένοι. Ότι οι αλλαγές βέβαια ότι πήγαν καλά με κα΄νει να σκέφτομαι αν έχω κάνει κάποιο λάθος στον σχεδιασμό του παιχνιδιού, βέβαια αν ξεκίναγαν από την αρχή του ματς μπορεί να μην βοηθούσαν τόσο πολύ».
