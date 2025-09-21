Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 83-86: Με κομβικούς Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ πήρε την πρωτιά στο τουρνουά της Κρήτης

Ο Ολυμπιακός
επικράτησε 86-83 του Ερυθρού Αστέρα
στον τελικό του International Basket Tournament Crete και πήρε την πρωτιά στο τουρνουά.
Με πρωταγωνιστές επιθετικά τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ ο Ολυμπιακός πήρε από νωρίς το προβάδισμα (2-5, 2') κόντρα στους Σέρβους.
Με ένταση στην άμυνά τους, οι Πειραιώτες έφτασαν στο +9 (10-19, 7') με τους Εβάν Φουρνιέ και Ντόντα Χολ να προσφέρουν επιθετικά.
Λάθη και βιαστικές επιλογές στην επίθεση, επέτρεψαν στον Ερυθρό να μείνει κοντά στο σκορ, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 20-24.
Ο Ολυμπιακός «απάντησε» άμεσα στο 6-0 του Ερυθρού στην αρχή της δεύτερης περιόδου (26-24, 13'), με δικό του επιμέρους 2-8 και πήρε ξανά τα ηνία του αγώνα (28-32, 15') με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ επιθετικά και τον Κώστα Αντετοκούνμπο να δηλώνει "παρών" στο αμυντικό μισό.
Χαμένα αμυντικά ριμπάουντ και λάθη στην επίθεση έφεραν νέο σερί για την ομάδα του Σφαιρόπουλου (34-32, 16'), με τον Σάσα Βεζένκοφ να δίνει λύσεις επιθετικά και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να ισοφαρίζει από τα 6.75 (39-39). Κακές αποφάσεις στο τελευταίο λεπτό, οδήγησαν στο 44-39 του ημιχρόνου.
Με ένα γρήγορο 11-0 στην αρχή της τρίτης περιόδου, οι «ερυθρόλευκοι» ανέκτησαν το προβάδισμα «χτυπώντας» από την περιφέρεια (44-50, 22') με τους Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ.
Η ομάδα του Μπαρτζώκα έπαιξε με μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα και συνέχισε εύστοχη από τα 6,75 φτάνοντας τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (50-60, 25').
Ο Ερυθρός αντέδρασε, εκμεταλλευόμενος κακές αποφάσεις στην επίθεση και λάθη (63-66, 29'), με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 65-68.
Το παιχνίδι παρέμεινε «κλειστό» στην τελευταία περιόδο (70-70, 33') με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το προβάδισμα (72-77, 35'), με τους Άλεκ Πίτερς και Ντόντα Χολ να δίνουν λύσεις.
Ένα λεπτό πριν τη λήξη το παιχνίδι ήταν ισόπαλο (83-83). Τρεις καλές αμυντικές αντιδράσεις στις τελευταίες επιθέσεις και 3/4 εύστοχες βολές από τους Μιλουτίνοφ - Φουρνιέ έφεραν τη νίκη (86-83) και την πρωτιά στο τουρνουά.
Δεκάλεπτα: 20-24, 44-39, 65-68, 83-86
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους