Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 83-86: Με κομβικούς Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ πήρε την πρωτιά στο τουρνουά της Κρήτης

Τα πάντα κρίθηκαν στο τέλος, στον τελικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, με τους Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ να βάζουν τις καθοριστικές βολές και τον Κάρτερ να μην κατορθώνει να πετύχει το τρίποντο της νίκης για τους Σέρβους