Ο όμιλος του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup
Ο Δικέφαλος δεν τα κατάφερε στα προκριματικά του BCL και πλέον θα συνεχίσει την Ευρωπαϊκή του πορεία στο FIBA Europe Cup
Η Μπούρσασπορ αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον ΠΑΟΚ που πραγματοποίησε κάκιστη εμφάνιση στον ημιτελικό των Play offs του Basketball Champions League όπου ηττήθηκε με 92-73.
Πλέον ο Δικέφαλος θα.... μεταφερθεί στο FIBA Europe Cup, όπου αγωνίστηκε και πέρσι φτάνοντας μάλιστα έως και τον τελικό της διοργάνωσης όπου ηττήθηκε από την ισπανική Μπιλμπάο.
Οι ασπρόμαυροι θα αντιμετωπίσουν στο Group F την Τρέπτσα από το Κόσοβο, καθώς και την Μπραουνσβάιγκ. Ενώ η ομάδα που θα συμπληρώσει τον όμιλο θα είναι η νικήτρια του ζευγαριού Ανβίλ ή Μπασκίμι.
Αναλυτικά ο όμιλος του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup
ΠΑΟΚ
Τρέπτσα (Κόσοβο)
Μπραουνσβάιγκ (Γερμανία)
Ανβίλ (Πολωνία)/Μπασκίμι (Κόσοβο)
