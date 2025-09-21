Super League: Ώρα «κλάσικο» στη Λεωφόρο - Για την ηρεμία ο Παναθηναϊκός, το απόλυτο θέλει ο Ολυμπιακός

Απόψε είναι η ώρα για το μεγαλύτερο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτό ανάμεσα στονκαι τον, που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος τηςΠεριμένοντας την έλευση του αντικαταστάτη του, ο οποίος απομακρύνθηκε μετά την ήττα μεαπό τηνκι ενώ προσελήφθη οως υπηρεσιακός τεχνικός, ουποδέχεται τονστη Λεωφόρο. Οι «πράσινοι», που δεν έχουν τονστη διάθεσή τους, κέρδισαν μεσοβδόμαδα μετηνγια το Κύπελλο, αλλά μόνο μια νίκη σε ντέρμπι «αιωνίων» θα επαναφέρει την ηρεμία στο «τριφύλλι», το οποίο έχει να σκέφτεται και την αποστολή στη Βέρνη για την πρεμιέρα τηςτουκόντρα στη(Πέμπτη 25/9, 22:00).Από ευρωπαϊκή υποχρέωση έρχονται οι «» που έμειναν στομε την, για την 1η αγωνιστική της League Phase τουe, παίζοντας με παίκτη παραπάνω από το 25ο λεπτό. Τα είχαν καταφέρει σε αντίστοιχες συνθήκες κόντρα στοντην προηγούμενη αγωνιστική, όχι κι απέναντι στους Κύπριους, με την ομάδα τουνα χάνει σπουδαία ευκαιρία να ξεκινήσει με «τρίποντο».Η αποστολή των «»: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμιπηγαίνει στο AEL FC Arena για να αντιμετωπίσει την, η οποία έρχεται από δυο συνεχόμενες εκτός έδρας ισοπαλίες, αμφότερες με σκορ 2-2 (στην Τρίπολη με τον Αστέρα, όταν και επέστρεψε από το 2-0 του ημιχρόνου, και για το Κύπελλο κόντρα στη Μαρκό). Η ΑΕΚ, πάντως, εμφανίζει πολύ σταθερή και συμπαγή εικόνα υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.Από παρόμοια αποτελέσματα έρχονταικαιπου θα κοντραριστούν στο «Λάμπρος Κατσώνης»: ήττα στο γκολ για το Πρωτάθλημα, ευρεία νίκη για το Κύπελλο. Βέβαια, οι «πράσινοι» θα θυμούνται για πολύ καιρό το εντυπωσιακό 4-1 επί του ΠΑΟΚ ενώ οι Κρητικοί μάλλον φυσιολογικά έφτασαν στο 3-0 επί της Καβάλας.ΑΠΕ - ΜΠΕ