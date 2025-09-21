Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και τη δοκιμασία της ΑΕΛ στη Λάρισα
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και τη δοκιμασία της ΑΕΛ στη Λάρισα

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα, στον τελικό του τουρνουά της Κρήτης, ενώ στα πρωταθλήματα του εξωτερικού ξεχωρίζει το βρετανικό Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι

Το ελληνικό κλάσικο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της Super League συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο σημερινό τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στη Λάρισα από την τοπική ΑΕΛ και ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ.

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα, στον τελικό του τουρνουά της Κρήτης, ενώ στα πρωταθλήματα του εξωτερικού ξεχωρίζουν το βρετανικό Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι και το ολλανδικό Αϊντχόφεν - Άγιαξ.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής:

14:30 (NovaSports 3) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga 2, Χολστέιν Κιέλ - Καρλσούη

15:00 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Ράγιο Βαγιεκάνο - Θέλτα

15:30 (NovaSports 4) - Ποδόσφαιρο, Eredivisie, Αϊντχόφεν - Άγιαξ

16:00 (Cosmote Sport 2) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Τορίνο - Αταλάντα

16:00 (Cosmote Sport 3) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Κρεμονέζε - Πάρμα

16:00 (Cosmote Sport 8) - Χάντμπολ, Bundesliga, Φούσε Βερολίνου - Μέλσουνγκεν

16:00 (NovaSports Premier League) - Ποδόσφαιρο, Premier League, Σάντερλαντ - Άστον Βίλα

16:00 (NovaSports Start) - Ποδόσφαιρο, Premier League, Μπόρνμουθ - Νιουκάστλ

16:30 (NovaSports 2) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga, Άντραχτ - Ουνιόν

16:30 (ΕΡΤ2) - Μπάσκετ, Φιλικό, Άρης - Μύκονος

17:15 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Μαγιόρκα - Ατλέτικο Μαδρίτης

17:30 (Cosmote Sport 1) - Ποδόσφαιρο, Super League, ΑΕΛ - ΑΕΚ

17:30 (Cosmote Sport 9) - Ποδόσφαιρο, Scottish Premiership, Πάτρικ Θιστλ - Σέλτικ

17:45 (NovaSports 4) - Ποδόσφαιρο, Eredivisie, Άλκμααρ - Φέγενορντ

18:00 (NovaSports Prime) - Ποδόσφαιρο, Super League, Λεβαδειακός - ΟΦΗ

18:00 (Cosmote Sport 4) - Μπάσκετ, Φιλικό, Φενέρμπαχτσε - Αρμάνι Μιλάνο

18:30 (NovaSports Premier League) - Ποδόσφαιρο, Premier League, Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι

18:30 (NovaSports 3) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga, Λεβερκούζεν - Γκλάντμπαχ

19:00 (Cosmote Sport 2) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Φιορεντίνα - Κόμο

19:15 (ΕΡΤ2) - Μπάσκετ, Φιλικό, Περιστέρι - Προμηθέας

19:30 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Έλτσε - Οβιέδο

20:30 (NovaSports Prime) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga, Ντόρτμουντ - Βόλφσμπουργκ

20:30 (Cosmote Sport 4) - Μπάσκετ, Φιλικό, Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας

21:00 (Cosmote Sport 1) - Ποδόσφαιρο, Super League, Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

21:45 (Cosmote Sport 2) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Ίντερ - Σασουόλο

22:00 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Μπαρτσελόνα - Χετάφε

22:00 (Cosmote Sport 7) - Ποδόσφαιρο, Liga Portugal, Κάζα Πία - Φαμαλικάο


