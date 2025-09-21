Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και τη δοκιμασία της ΑΕΛ στη Λάρισα

Το ελληνικό κλάσικο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό
και Ολυμπιακό
για την 4η αγωνιστική
της Super League
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο σημερινό τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα.
Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ
δοκιμάζεται στη Λάρισα
από την τοπική ΑΕΛ
και ο Λεβαδειακός
υποδέχεται τον ΟΦΗ
.
Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα, στον τελικό του τουρνουά της Κρήτης, ενώ στα πρωταθλήματα του εξωτερικού ξεχωρίζουν το βρετανικό Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι
και το ολλανδικό Αϊντχόφεν - Άγιαξ
.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής:
14:30 (NovaSports 3) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga 2, Χολστέιν Κιέλ - Καρλσούη
15:00 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Ράγιο Βαγιεκάνο - Θέλτα
15:30 (NovaSports 4) - Ποδόσφαιρο, Eredivisie, Αϊντχόφεν - Άγιαξ
16:00 (Cosmote Sport 2) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Τορίνο - Αταλάντα
16:00 (Cosmote Sport 3) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Κρεμονέζε - Πάρμα
16:00 (Cosmote Sport 8) - Χάντμπολ, Bundesliga, Φούσε Βερολίνου - Μέλσουνγκεν
16:00 (NovaSports Premier League) - Ποδόσφαιρο, Premier League, Σάντερλαντ - Άστον Βίλα
16:00 (NovaSports Start) - Ποδόσφαιρο, Premier League, Μπόρνμουθ - Νιουκάστλ
16:30 (NovaSports 2) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga, Άντραχτ - Ουνιόν
16:30 (ΕΡΤ2) - Μπάσκετ, Φιλικό, Άρης - Μύκονος
17:15 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Μαγιόρκα - Ατλέτικο Μαδρίτης
17:30 (Cosmote Sport 1) - Ποδόσφαιρο, Super League, ΑΕΛ - ΑΕΚ
17:30 (Cosmote Sport 9) - Ποδόσφαιρο, Scottish Premiership, Πάτρικ Θιστλ - Σέλτικ
17:45 (NovaSports 4) - Ποδόσφαιρο, Eredivisie, Άλκμααρ - Φέγενορντ
18:00 (NovaSports Prime) - Ποδόσφαιρο, Super League, Λεβαδειακός - ΟΦΗ
18:00 (Cosmote Sport 4) - Μπάσκετ, Φιλικό, Φενέρμπαχτσε - Αρμάνι Μιλάνο
18:30 (NovaSports Premier League) - Ποδόσφαιρο, Premier League, Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι
18:30 (NovaSports 3) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga, Λεβερκούζεν - Γκλάντμπαχ
19:00 (Cosmote Sport 2) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Φιορεντίνα - Κόμο
19:15 (ΕΡΤ2) - Μπάσκετ, Φιλικό, Περιστέρι - Προμηθέας
19:30 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Έλτσε - Οβιέδο
20:30 (NovaSports Prime) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga, Ντόρτμουντ - Βόλφσμπουργκ
20:30 (Cosmote Sport 4) - Μπάσκετ, Φιλικό, Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας
21:00 (Cosmote Sport 1) - Ποδόσφαιρο, Super League, Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
21:45 (Cosmote Sport 2) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Ίντερ - Σασουόλο
22:00 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Μπαρτσελόνα - Χετάφε
22:00 (Cosmote Sport 7) - Ποδόσφαιρο, Liga Portugal, Κάζα Πία - Φαμαλικάο
