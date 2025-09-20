Super League 2: Η Καλαμάτα 2-1 τα Χανιά, η Μαρκό 1-0 την Ηλιούπολη

Αφότου έχασε πέρυσι την άνοδο στο φινάλε των πλέι-οφ από την Κηφισιά, η Καλαμάτα ξεκίνησε φέτος ως φαβορί στον Β΄ όμιλο της Super League 2 και, στην αρχή της σεζόν τουλάχιστον, δικαιώνει αυτόν τον τίτλο.



Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πέρασε από τα Περιβόλια με νίκη 2-1 επί των Χανίων, έκανε το «2 στα 2» και τέθηκε από νωρίς επικεφαλής της κατάταξης.



Ο Μορέιρα με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 10΄ και ο Μπονέτο με πέναλτι στο 19΄ πέτυχαν τα γκολ των νικητών, με τους γηπεδούχους να μειώνουν στο 31΄ με τον Ιωαννίδη, επίσης με πέναλτι. Η «μαύρη θύελλα» κέρδισε άλλο ένα πέναλτι στο β΄ ημίχρονο (75΄), αλλά ο Στογιάνοβιτς απέκρουσε την εκτέλεση του Παμλίδη.

Στο άλλο σημερινό ματς της 2ης αγωνιστικής, η νεοφώτιστη Μαρκό επικράτησε 1-0 της Ηλιούπολης με σκόρερ τον Σεμπά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Μαρκό - Ηλιούπολη 1-0

Χανιά - Καλαμάτα 1-2

Πανιώνιος - Athens Kallithea 21/9

Παναργειακός - Αιγάλεω 21/9

Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός Β΄ 21/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)

1. Καλαμάτα 6 -2αγ.

2. Athens Kallithea FC 3

3. Μαρκό 3 -2αγ.

4. Ελλάς Σύρου 1

5. Παναργειακός 1

6. Πανιώνιος 1

7. Ολυμπιακός Β’ 1

8. Ηλιούπολη 1 -2αγ.

9. Χανιά 1 -2αγ.

10. Αιγάλεω 0

