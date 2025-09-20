Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Super League 2: Η Καλαμάτα 2-1 τα Χανιά, η Μαρκό 1-0 την Ηλιούπολη
Δύο στα δύο για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη - Πρώτη νίκη για τη Μαρκό με σκόρερ τον Σεμπά
Αφότου έχασε πέρυσι την άνοδο στο φινάλε των πλέι-οφ από την Κηφισιά, η Καλαμάτα ξεκίνησε φέτος ως φαβορί στον Β΄ όμιλο της Super League 2 και, στην αρχή της σεζόν τουλάχιστον, δικαιώνει αυτόν τον τίτλο.
Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πέρασε από τα Περιβόλια με νίκη 2-1 επί των Χανίων, έκανε το «2 στα 2» και τέθηκε από νωρίς επικεφαλής της κατάταξης.
Ο Μορέιρα με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 10΄ και ο Μπονέτο με πέναλτι στο 19΄ πέτυχαν τα γκολ των νικητών, με τους γηπεδούχους να μειώνουν στο 31΄ με τον Ιωαννίδη, επίσης με πέναλτι. Η «μαύρη θύελλα» κέρδισε άλλο ένα πέναλτι στο β΄ ημίχρονο (75΄), αλλά ο Στογιάνοβιτς απέκρουσε την εκτέλεση του Παμλίδη.
Στο άλλο σημερινό ματς της 2ης αγωνιστικής, η νεοφώτιστη Μαρκό επικράτησε 1-0 της Ηλιούπολης με σκόρερ τον Σεμπά.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:
Μαρκό - Ηλιούπολη 1-0
Χανιά - Καλαμάτα 1-2
Πανιώνιος - Athens Kallithea 21/9
Παναργειακός - Αιγάλεω 21/9
Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός Β΄ 21/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)
1. Καλαμάτα 6 -2αγ.
2. Athens Kallithea FC 3
3. Μαρκό 3 -2αγ.
4. Ελλάς Σύρου 1
5. Παναργειακός 1
6. Πανιώνιος 1
7. Ολυμπιακός Β’ 1
8. Ηλιούπολη 1 -2αγ.
9. Χανιά 1 -2αγ.
10. Αιγάλεω 0
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε βίντεο: Άγριο ξύλο στο Ρέθυμνο - Συμπλοκή νεαρών στο παλιό λιμάνι τα ξημερώματα
Η Ελίνα Τζένγκο πήρε την 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Γενναιόδωρο φιλοδώρημα από Αμερικανούς τουρίστες στα Κουφονήσια, άφησαν 500 ευρώ σε λογαριασμό 750 ευρώ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr