Ο Ολυμπιακός επικράτησε 76-71 της Αρμάνι και θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό του τουρνουά της Κρήτης - Βίντεο

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο και την Κυριακή (21/09, 20:30) θα αντιμετωπίσει στον τελικό του International Basket Tournament Crete τον Ερυθρό Αστέρα.



Ο Ολυμπιακός βρέθηκε ακόμη και στο -13 όμως βρήκε λύσεις από άμυνα και Φουρνιέ, κάνοντας εν τέλει την ανατροπή και παίρνοντας τη νίκη.

Ο Γάλλος που στο ημίχρονο είχε μόλις 1 πόντο, τελείωσε το ματς με 15, ενώ 12 πρόσθεσε ο Βεζένκοβ και 10 ο Γουόρντ.

Για την Αρμάνι ΜΙλάνο, ο Λορέντζο Μπράουν είχε 13 πόντους, όσους και ο Ζακ ΛεΝτέι, ενώ 10 πρόσθε

Ο αγώνας

Το 11-4 των πρώτων πέντε λεπτών του αγώνα, που ήρθε δια χειρός Σάσα Βεζένκοφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τάισον Γουόρντ έγινε 11-12 (7'), με την ομάδα του Μπαρτζώκα να δέχεται ένα σερί 8-0 λόγω κακών επιλογών επιθετικά που έφεραν κακό αμυντικό τρανζίσιον. Οι Πειραιώτες δυσκολεύονταν να βρουν ρυθμό στην επίθεση, όμως χάρη σε δύο καλές αμυντικές αντιδράσεις «απάντησαν» με 6-0 και έκλεισαν την περίοδο στο +5 (17-12).



Ο Τόμας Γουόκαπ από κοντά έβαλε φρένο στο 5-0 των Ιταλών στην αρχή της δεύτερης περιόδου (19-17, 13'), με τον Άλεκ Πίτερς να διαμορφώνει το 21-19 (15'). Χωρίς καθαρό μυαλό στο επιθετικό μισό, η Αρμάνι ανέκτησε το προβάδισμα τρέχοντας επιμέρους 5-12, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 26-31.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τρίποντο του Τόμας Γουόκαπ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να τελειώνει δύο φάσεις κοντά στο καλάθι (33-35, 22'). Ελλειψη έντασης στην άμυνα και αστοχία έφεραν τον Ολυμπιακό στο -13 (36-49, 26').





Σε εκείνο το σημείο «μίλησε» ο Εβάν Φουρνιέ με δύο μεγάλα σουτ τριών πόντων και η ομάδα μας με επιμέρους 15-4, έριξε τη διαφορά στο καλάθι (51-53). Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την ένταση στην άμυνά τους, βρήκαν πόντους στον αιφνιδιασμό και πήραν το προβάδισμα στην τελευταία περίοδο, τρέχοντας επιμέρους 12-4 (63-57, 35'). Η ομάδα του Πειραιά βρέθηκε και στο +6 (67-61, 37') και πήρε τη νίκη με 76-71.