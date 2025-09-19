Λούκα Ντόντσιτς: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης

Από το παιδί-θαύμα που μεγάλωσε στη «Βασίλισσα» μέχρι τον σούπερ σταρ των Λέικερς, ο Σλοβένος δεν κρύβει την επιθυμία του να κλείσει τον κύκλο της καριέρας του στο σπίτι που τον ανέδειξε