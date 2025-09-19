Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Λούκα Ντόντσιτς: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης
Από το παιδί-θαύμα που μεγάλωσε στη «Βασίλισσα» μέχρι τον σούπερ σταρ των Λέικερς, ο Σλοβένος δεν κρύβει την επιθυμία του να κλείσει τον κύκλο της καριέρας του στο σπίτι που τον ανέδειξε
Ο Λούκα Ντόντσιτς μίλησε πιο ανοιχτά από ποτέ για το μέλλον του, αποκαλύπτοντας σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal την επιθυμία του να κλείσει την καριέρα του εκεί όπου ξεκίνησε να χτίζει τον θρύλο του: στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Σλοβένος σταρ, που σήμερα αγωνίζεται στους Λέικερς μετά από το πιο ηχηρό trade της τελευταίας δεκαετίας, δεν έκρυψε την αγάπη του για τον σύλλογο που τον ανέδειξε. «Χωρίς αμφιβολία. Αυτοί με μεγάλωσαν», δήλωσε, όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να κλείσει την καριέρα του στους «μερένχες».
Η σχέση με τη Ρεάλ
Ο Ντόντσιτς μετακόμισε στη Μαδρίτη σε ηλικία 13 ετών και μέσα σε πέντε χρόνια βρέθηκε να φοράει τη φανέλα της πρώτης ομάδας, κατακτώντας την Ευρωλίγκα το 2018. Εκείνη τη χρονιά αναδείχθηκε και MVP του Final Four, όντας ο νεότερος στην ιστορία της διοργάνωσης που καταφέρνει κάτι τέτοιο.
«Για να παίξεις στη Ρεάλ πρέπει να είσαι πραγματικά σπουδαίος», τόνισε ο 26χρονος γκαρντ, δείχνοντας πως η επιθυμία του είναι συνδυασμένη με τον σεβασμό προς τις απαιτήσεις και την ιστορία του συλλόγου.
Η ζωή στο ΝΒΑ και οι στόχοι
Πριν καν πατήσει παρκέ στο ΝΒΑ, ο Ντόντσιτς είχε λάβει πολύτιμες συμβουλές από τον Κόμπι Μπράιαντ, με τον οποίο είχε μιλήσει λίγο πριν μετακομίσει στις ΗΠΑ. Σήμερα, φορώντας τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, παλεύει για το όνειρο του πρώτου του τίτλου στο ΝΒΑ, έχοντας στο πλευρό του τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, που πλησιάζει στο τέλος της καριέρας του.
Παρότι ο δρόμος μέχρι τη «σύνταξη» φαίνεται ακόμα μακρύς, ο Σλοβένος φροντίζει να κρατάει πάντα ανοιχτό το κεφάλαιο «Ρεάλ Μαδρίτης», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ιστορία του με τη «Βασίλισσα» δεν έχει ακόμα τελειώσει.
