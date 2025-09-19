Basket League: Στις 12 Οκτωβρίου στο ΣΕΦ το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος

Ανακοινώθηκε από την διοργανώτρια αρχή το πρόγραμμα της Stoiximan Basket League της περιόδου 2025-26. 

To νέο πρωτάθλημα αρχίζει στις 4-5/10 και το πρώτο ντέρμπι θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ. Στις 12/10 ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό ενώ ο αγώνας του 2ου γύρου θα διεξαχθεί στις 28-30/3 στο Telekom Center Athens. 

Η Μύκονος θα δώσει στον 1ο γύρο τους εντός έδρας αγώνες της στο γήπεδο της ΑΕΚ. 

To πρόγραμμα της πρεμιέρας (4-5/10)


Σάββατο 4/10 

16:00 Καρδίτσα Άρης Betsson 
16:00 Κολοσσός ΑΕΚ 
19:00 Ηρακλής Περιστέρι 
19:00 Πανιώνιος Περιστέρι 

Κυριακή 5.10 

13:00 Μαρούσι-Ολυμπιακός 
16:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 


Δείτε ΕΔΩ το πλήρες πρόγραμμα 


