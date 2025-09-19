Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Basket League: Στις 12 Οκτωβρίου στο ΣΕΦ το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος
Ανακοινώθηκε από την διοργανώτρια αρχή το πρόγραμμα της Stoiximan Basket League της περιόδου 2025-26.
To νέο πρωτάθλημα αρχίζει στις 4-5/10 και το πρώτο ντέρμπι θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ. Στις 12/10 ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό ενώ ο αγώνας του 2ου γύρου θα διεξαχθεί στις 28-30/3 στο Telekom Center Athens.
Η Μύκονος θα δώσει στον 1ο γύρο τους εντός έδρας αγώνες της στο γήπεδο της ΑΕΚ.
To πρόγραμμα της πρεμιέρας (4-5/10)
Σάββατο 4/10
16:00 Καρδίτσα – Άρης Betsson
16:00 Κολοσσός – ΑΕΚ
19:00 Ηρακλής – Περιστέρι
19:00 Πανιώνιος – Περιστέρι
Κυριακή 5.10
13:00 Μαρούσι-Ολυμπιακός
16:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Δείτε ΕΔΩ το πλήρες πρόγραμμα
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
