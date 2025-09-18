Επικό ταξίδι 7.200 χλμ: Η Καϊράτ Αλμάτι σπάει ρεκόρ στο Champions League με το πιο μακρινό ταξίδι στην ιστορία της διοργάνωσης
Η ομάδα από το Καζακστάν ταξίδεψε 7.200 χιλιόμετρα και διέσχισε έξι ζώνες ώρας για να φτάσει στη Λισαβόνα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της πιο μακρινής εκτός έδρας μετακίνησης στην ιστορία της διοργάνωσης

Η Καϊράτ Αλμάτι έγραψε ιστορία πριν καν πατήσει στο γήπεδο. Η ομάδα του Καζακστάν, που πραγματοποιεί το ντεμπούτο της στη League Phase του Champions League, ταξίδεψε 7.200 χιλιόμετρα και διέσχισε έξι ζώνες ώρας για να φτάσει στη Λισαβόνα, όπου απόψε (18/9, 22:00) αντιμετωπίζει τη Σπόρτινγκ στο «Ζοζέ Αλβαλάδε».

Το ταξίδι, διάρκειας περίπου 12 ωρών, αποτελεί πλέον το πιο μακρινό εκτός έδρας στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2015/16, όταν η Αστάνα είχε αναμετρηθεί με την Μπενφίκα. Παρά τις αρχικές ανησυχίες για το jet lag, οι παίκτες της Καϊράτ έδειξαν να διαχειρίζονται το ταξίδι με ψυχραιμία, περνώντας τον χρόνο τους με ξεκούραση, γεύματα και σειρές εν πτήσει.



Η πρόκριση στους ομίλους ήρθε μέσα από ένα επικό διπλό παιχνίδι κόντρα στη Σέλτικ, όπου η Καϊράτ πήρε το εισιτήριο στα πέναλτι, με τον νεαρό τερματοφύλακα Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ να γίνεται ήρωας της πρόκρισης. Τώρα, το ταξίδι τους συνεχίζεται με αντίπαλο τη Σπόρτινγκ, ενώ στον όμιλο βρίσκονται και κολοσσοί όπως η Ρεάλ Μαδρίτης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η διαδρομή Αλμάτι–Λισαβόνα έχει ιστορικό υπόβαθρο και σε άλλα αθλήματα: Σπόρτινγκ και Καϊράτ έχουν κοντραριστεί τόσο στη Λισαβόνα όσο και στο Καζακστάν σε αγώνες φούτσαλ της UEFA.

Επικό ταξίδι 7.200 χλμ: Η Καϊράτ Αλμάτι σπάει ρεκόρ στο Champions League με το πιο μακρινό ταξίδι στην ιστορία της διοργάνωσης


Αν και το σημερινό ρεκόρ ενδέχεται στο μέλλον να σπάσει (π.χ. αν η Καϊράτ κληρωθεί με την Σάντα Κλάρα των Αζορών, διαδρομή που ξεπερνά τα 8.000 χλμ.), η αποστολή της ομάδας του Καζακστάν έχει ήδη χαράξει μια ξεχωριστή σελίδα στο βιβλίο της διοργάνωσης.

Το ερώτημα είναι αν αυτό το κοπιαστικό ταξίδι θα αφήσει το στίγμα του στην απόδοση των παικτών ή αν, αντίθετα, θα τους δώσει την επιπλέον ώθηση για να γράψουν μια ακόμα χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή τους πορεία.

