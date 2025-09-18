Επικό ταξίδι 7.200 χλμ: Η Καϊράτ Αλμάτι σπάει ρεκόρ στο Champions League με το πιο μακρινό ταξίδι στην ιστορία της διοργάνωσης

Η ομάδα από το Καζακστάν ταξίδεψε 7.200 χιλιόμετρα και διέσχισε έξι ζώνες ώρας για να φτάσει στη Λισαβόνα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της πιο μακρινής εκτός έδρας μετακίνησης στην ιστορία της διοργάνωσης