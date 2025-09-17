Το NBA στην Ευρώπη: Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Φενέρ αλλά και Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι έτοιμες για τη νέα λίγκα
Το NBA στην Ευρώπη: Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Φενέρ αλλά και Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι έτοιμες για τη νέα λίγκα
Νέα δημοσιεύματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αναφέρουν καινούργιες προσθήκες στην υπό δημιουργία μπασκετική λίγκα
Το Eurobasket 2025 τελείωσε, σιγά, σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς Euroleague και γενικά των εθνικών πρωταθλημάτων, ωστόσο θα πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι πάνω από το ευρωπαϊκό μπασκετ από δω και πέρα θα υπάρχει όλο και πιο έντονη η σκιά του NBA...
Πριν από λίγες ημέρες ο Άνταμ Σίλβερ μιλώντας για τις διεργασίες που έχουν ξεκινήσει προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για τη νέα λίγκα, τόνισε ότι οι συζητήσεις με τη FIBA αλλά και τη Euroleague συνεχίζονται, τόνισε ότι «δεν είναι η προτίμησή μας να συνδεθούμε με αυτά τα γνωστά ποδοσφαιρικά κλαμπ της Ευρώπης» και άφησε να φανεί ότι ο στόχος που έχει τεθεί είναι να ξεκινήσει η διοργάνωση το 2028.
Χθεσινές πληροφορίες από την Αγγλία έδιναν διαφορετική διάσταση στο θέμα καθώς σύμφωνα με πηγές της GBB (η νέα μπασκετική λίγκα στο Νησί) το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει το 2027 και θα έχει ομάδα στο Μάντσεστερ και το Λονδίνο (δύο αγορές από τις οποίες απουσιάζει η Euroleague).
Μάλιστα, με σημερινή ανάρτηση του στο X ο αναλυτής του NBA στο Forbes, Ίβαν Σάιντερι, επιβεβαιώνει τις πληροφορίες των Άγγλων και τις εμπλουτίζει με με κάποια νέα δεδομένα.
Όπως αποκαλύπτει ο Αμερικανός δημοσιογράφος, οι δύο παραδοσιακές δυνάμεις της Ισπανίας, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, μαζί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ είναι οι τρεις πρώτες ομάδες που αναμένεται να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή λίγκα του NBA, αλλά όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Άλλοι ποδοσφαιρικοί γίγαντες όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μάντσεστερ Σίτι θα ενταχθούν επίσης».
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Πριν από λίγες ημέρες ο Άνταμ Σίλβερ μιλώντας για τις διεργασίες που έχουν ξεκινήσει προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για τη νέα λίγκα, τόνισε ότι οι συζητήσεις με τη FIBA αλλά και τη Euroleague συνεχίζονται, τόνισε ότι «δεν είναι η προτίμησή μας να συνδεθούμε με αυτά τα γνωστά ποδοσφαιρικά κλαμπ της Ευρώπης» και άφησε να φανεί ότι ο στόχος που έχει τεθεί είναι να ξεκινήσει η διοργάνωση το 2028.
Χθεσινές πληροφορίες από την Αγγλία έδιναν διαφορετική διάσταση στο θέμα καθώς σύμφωνα με πηγές της GBB (η νέα μπασκετική λίγκα στο Νησί) το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει το 2027 και θα έχει ομάδα στο Μάντσεστερ και το Λονδίνο (δύο αγορές από τις οποίες απουσιάζει η Euroleague).
Μάλιστα, με σημερινή ανάρτηση του στο X ο αναλυτής του NBA στο Forbes, Ίβαν Σάιντερι, επιβεβαιώνει τις πληροφορίες των Άγγλων και τις εμπλουτίζει με με κάποια νέα δεδομένα.
Όπως αποκαλύπτει ο Αμερικανός δημοσιογράφος, οι δύο παραδοσιακές δυνάμεις της Ισπανίας, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, μαζί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ είναι οι τρεις πρώτες ομάδες που αναμένεται να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή λίγκα του NBA, αλλά όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Άλλοι ποδοσφαιρικοί γίγαντες όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μάντσεστερ Σίτι θα ενταχθούν επίσης».
All of the following EuroLeague teams are expected to join the NBA’s new European league in 2028:— Evan Sidery (@esidery) September 17, 2025
Real Madrid
Barcelona
Fenerbahçe
Other soccer giants, Manchester City and PSG, will be joining with brand new basketball teams as well. pic.twitter.com/jfZbhci4Bu
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα