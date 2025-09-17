Κύπελλο ποδοσφαίρου: To πανόραμα της πρεμιέρας και η βαθμολογία της League Phase
Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδα μετά τις εννέα αναμετρήσεις της πρεμιέρας - Το πρόγραμμα για την συνέχεια
Ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. O Λεβαδειακός έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής, καθώς υπέταξε τον ΠΑΟΚ με 4-1, έχει ίδια διαφορά τερμάτων με τον ΟΦΗ, όμως λόγω καλύτερης επίθεσης βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας
ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έκαναν το «χρέος» τους κόντα στους κατά κατά μια κατηγορία κατώτερους αντιπάλους τους, Αιγάλεω και Athens Kallithea. Από την πλευρά του ο Παναιτωλικός με πέναλτι στο φινάλε «λύγισε» τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.
Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός και ο Ηρακλής δεν αγωνίστηκαν στην πρεμιέρα, λόγω της πρεμιέρας των Πειραιωτών στο Champions Legue και θα συναντηθούν μεταξύ τους στην «έξτρα» 5η αγωνιστική.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της Leagu Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Ηλιούπολη – Βόλος 1-3
Κηφισιά – Αστέρας AKTOR 1-1
Παναιτωλικός – Άρης 0-1
Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1
ΟΦΗ – Καβάλα 3-0
Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου 4-2
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1
Μαρκό – ΑΕΛ Novibet 2-2
Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0
Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Λεβαδειακός 3
