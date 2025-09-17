Η επίσκεψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ακαδημία μπάσκετ του Παναθηναϊκού - Βίντεο
Η επίσκεψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ακαδημία μπάσκετ του Παναθηναϊκού - Βίντεο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά προπόνηση των ακαδημιών του Παναθηναϊκού
Στα παιδιά των ακαδημιών του Παναθηναϊκού μίλησε ο σούπερ σταρ της εθνικής, Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Καθώς ο «Greek Freak» επέστρεψε από τη Ρίγα στην Αθήνα τη Δευτέρα (15/9) μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς, παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας U13 των ακαδημιών των «πρασίνων» και στη συνέχεια έδωσε συμβουλές για το μπάσκετ στους νεαρούς αθλητές.
Παράλληλα, βρέθηκε κοντά και στο τμήμα PAO BC Academy ASD, το οποίο απευθύνεται σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού.
Ο Γιάννης μίλησε για τις εμπειρίες του στο NBA και εξήγησε στους μικρούς αθλητές το ότι η σκληρή δουλειά πάντα ανταμείβεται.
