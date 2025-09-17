Χιμένεθ: «Συγχαρητήρια σε αυτόν που όρισε το παιχνίδι στις 15:00, υπήρχε κίνδυνος οι παίκτες να πάθουν αφυδάτωση»
Χιμένεθ: «Συγχαρητήρια σε αυτόν που όρισε το παιχνίδι στις 15:00, υπήρχε κίνδυνος οι παίκτες να πάθουν αφυδάτωση»
Ο Μάνολο Χιμένεθ μετά τον νικηφόρο αγώνα του Άρη επί του Παναιτωλικού για το Κύπελλο έκανε παράπονα για την ώρα διεξαγωγής του
Ο Άρης πήρε τη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, μέσα στο Αγρίνιο με 1-0 απέναντι στον Παναιτωλικό με γκολ του Λορέν Μορόν.
Ο Μανόλο Χιμένεθ δήλωσε ευχαριστημένος για τη νίκη μετά το τέλος του αγώνα, όμως πέταξε τη... σπόντα του για την ώρα διεξαγωγής (3 το μεσημέρι), λέγοντας ότι ήταν επικίνδυνο οι παίκτες να πάθουν αφυδάτωση.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός:
«Είμαι ανακουφισμένος. Θα το πω ως αστείο αλλά συγχαρητήρια σ’ αυτόν που όρισε το παιχνίδι στις τρεις το μεσημέρι. Να τον κεράσω ποτό στο κέντρο του γηπέδου… Μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν η αφυδάτωση γιατί αυτή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς», είπε. Γι’ αυτόν τον λόγο μάλιστα έγιναν δύο cooling break στα μέσα των δύο ημιχρόνων.
Ρωτήθηκε για τον Λορέν Μορόν και απάντησε… «είναι αυτός που τελειώνει τις φάσεις αλλά προηγείται η δουλειά όλης της ομάδας». Εκεί ρωτήθηκε για το πότε θα παρουσιάζει ο Άρης την εικόνα ομάδας που θέλει. «Θα ήθελα σε κάθε παιχνίδι, αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν επανέλθουν από τραυματισμούς παίκτες-κλειδιά για εμάς, η ομάδα θα παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο».
