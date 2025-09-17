Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Πάφος και τους άλλους αγώνες του Champions League, τον τελικό του Τεντόγλου και το Κύπελλο Ελλάδας
Ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και την Ευρώπη αλλά και στίβος στο σημερινό μενού των αθλητικών μεταδόσεων
Γεμάτο μπάλα είναι το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα ενώ στις αθλητικές μεταδόσεις ξεχωρίζει και ο τελικός του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.
Ο τελικός του Έλληνα άλτη είναι προγραμματισμένος στις 14:49 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ενώ σκυτάλη θα πάρει μετά το Κύπελλο Ελλάδος με την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να κάνουν σήμερα πρεμιέρα στην νεοσύστατη League Phase του θεσμού.
Η «Ένωση» παίζει εκτός έδρας με το Αιγάλεω (16:00-Cosmote Sport 2), οι «πράσινοι» υποδέχονται την Athens Kallithea (17:30-Cosmote Sport 3), ο «δικέφαλος του βορρά» έπαιξε στην έδρα των Βοιωτών (17:30-Cosmote Sport 4) και οι «κίτρινοι» αγωνίζονται στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό (15:00 - Cosmote Sport 1).
Το κυρίως μενού έρχεται με την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League, ο οποίος υποδέχεται την Πάφο στις 19:45 (Cosmote Sport 2.) Την ίδια ώρα παίζει και η Σλάβια του Χρήστου Ζαφείρη με την Μπόντο Γκλιμτ (Cosmote Sport 6). Αργότερα (22:00) έρχονται τα μεγάλα ευρωπαϊκά ματς της Μπάγερν Μονάχου με την Τσέλσι (Cosmote Sport 4) και της Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης (Cosmote Sport 3).
- Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- 14:49 Τελικός Τεντόγλου στο μήκος, ΕΡΤ2
- 15:00 Παναιτωλικός - Άρης, League Phase Κυπέλλου Ελλάδος, Cosmote Sport 1
- 16:00 Αιγάλεω - ΑΕΚ, League Phase Κυπέλλου Ελλάδος, Cosmote Sport 1
- 17:30 Παναθηναϊκός - Athens Kallithea, League Phase Κυπέλλου Ελλάδος, Cosmote Sport 1
- 17:30 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ, League Phase Κυπέλλου Ελλάδος, Cosmote Sport 1
- 19:45 Ολυμπιακός - Πάφος, Champions League, Cosmote Sport 6-MEGA
- 22:00 Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι, Champions League, Cosmote Sport 4
- 22:00 Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης, Champions League, Cosmote Sport 3
