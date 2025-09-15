Μάντσεστερ Σίτι: Απέλυσε εργαζόμενο στο μπαρ του Έτιχαντ που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημάδεψε το ντέρμπι του Μάντσεστερ, καθώς η Σίτι προχώρησε στην απόλυση υπαλλήλου που εργαζόταν στα μπαρ του γηπέδου και εμφανίστηκε να σερβίρει ποτά φορώντας φανέλα της Γιουνάιτεντ

Η ατμόσφαιρα γύρω από το ντέρμπι του Μάντσεστερ συνεχίζει να προκαλεί έντονη συζήτηση, όχι μόνο για τα όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και για ένα απρόσμενο περιστατικό εκτός γηπέδου.

Σύμφωνα με την Telegraph η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε στην απόλυση ενός εποχικού εργαζόμενου σε μπαρ του «Έτιχαντ», όταν έγινε γνωστό πως κατά τη διάρκεια του αγώνα εξυπηρετούσε φιλάθλους φορώντας φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η εικόνα του με τη σκούρα εκτός έδρας εμφάνιση των «κόκκινων διαβόλων» από τη σεζόν 2018-19 αναρτήθηκε από φίλο της Σίτι στη σελίδα υποστήριξης φιλάθλων του συλλόγου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο σύλλογος απάντησε επισήμως επιβεβαιώνοντας την αντικατάσταση του εργαζομένου από τη θέση του.

