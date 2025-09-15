Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Μάντσεστερ Σίτι: Απέλυσε εργαζόμενο στο μπαρ του Έτιχαντ που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ
Μάντσεστερ Σίτι: Απέλυσε εργαζόμενο στο μπαρ του Έτιχαντ που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημάδεψε το ντέρμπι του Μάντσεστερ, καθώς η Σίτι προχώρησε στην απόλυση υπαλλήλου που εργαζόταν στα μπαρ του γηπέδου και εμφανίστηκε να σερβίρει ποτά φορώντας φανέλα της Γιουνάιτεντ
Η ατμόσφαιρα γύρω από το ντέρμπι του Μάντσεστερ συνεχίζει να προκαλεί έντονη συζήτηση, όχι μόνο για τα όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και για ένα απρόσμενο περιστατικό εκτός γηπέδου.
Σύμφωνα με την Telegraph η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε στην απόλυση ενός εποχικού εργαζόμενου σε μπαρ του «Έτιχαντ», όταν έγινε γνωστό πως κατά τη διάρκεια του αγώνα εξυπηρετούσε φιλάθλους φορώντας φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η εικόνα του με τη σκούρα εκτός έδρας εμφάνιση των «κόκκινων διαβόλων» από τη σεζόν 2018-19 αναρτήθηκε από φίλο της Σίτι στη σελίδα υποστήριξης φιλάθλων του συλλόγου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
Ο σύλλογος απάντησε επισήμως επιβεβαιώνοντας την αντικατάσταση του εργαζομένου από τη θέση του.
Ειδήσεις σήμερα:
«Πόλεμος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η διάδοση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα - Κινδυνεύουμε με lockdown, είπε ο Τσιάρας
Mε 12.500 κινητά συνελήφθη 62χρονος Τούρκος στη Χίο - Οι πληροφορίες της ΕΥΠ για εμπλοκή του στο οργανωμένο έγκλημα
Κλοιός από Ρίχτερ: Γιατί οι σεισμολόγοι δεν βλέπουν τα ρήγματα... κάτω από τα πόδια τους
Σύμφωνα με την Telegraph η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε στην απόλυση ενός εποχικού εργαζόμενου σε μπαρ του «Έτιχαντ», όταν έγινε γνωστό πως κατά τη διάρκεια του αγώνα εξυπηρετούσε φιλάθλους φορώντας φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η εικόνα του με τη σκούρα εκτός έδρας εμφάνιση των «κόκκινων διαβόλων» από τη σεζόν 2018-19 αναρτήθηκε από φίλο της Σίτι στη σελίδα υποστήριξης φιλάθλων του συλλόγου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
Ο σύλλογος απάντησε επισήμως επιβεβαιώνοντας την αντικατάσταση του εργαζομένου από τη θέση του.
Manchester City have sacked a bar worker who turned up for the Manchester derby on Sunday wearing a United shirt— Telegraph Football (@TeleFootball) September 15, 2025
Find out more ⬇️https://t.co/O3yy77jXRO#MCFC | #MUFC pic.twitter.com/7Xy4dMZqZ4
«Πόλεμος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η διάδοση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα - Κινδυνεύουμε με lockdown, είπε ο Τσιάρας
Mε 12.500 κινητά συνελήφθη 62χρονος Τούρκος στη Χίο - Οι πληροφορίες της ΕΥΠ για εμπλοκή του στο οργανωμένο έγκλημα
Κλοιός από Ρίχτερ: Γιατί οι σεισμολόγοι δεν βλέπουν τα ρήγματα... κάτω από τα πόδια τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα