ΠΑΟΚ: Με το βλέμμα στο Κύπελλο, παρέμεινε εκτός ο Κωνσταντέλιας

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται την Τετάρτη στην Λιβαδειά από τον Λεβαδειακό για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου και την Δευτέρα ξεκίνησε η προετοιμασία για το ματς αυτό. Εκτός και πάλι λόγω ίωσης ο Κωνσταντέλιας