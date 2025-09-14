Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Νίκολιτς: «Ευχαριστώ τους οπαδούς, εξαιρετική έμπνευση από Κοϊτά και Ελίασον»
Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού
Η ΑΕΚ έκανε το 3/3, καθώς υπέταξε το Λεβαδειακό με 1-0. Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του μετά το ματς στάιθηκε στην παρουσία των οπαδών και στην... έμπνευση του σκόρερ Κοϊτά και του δημιουργού Ελίασον στη φάση του γκολ που έκρινε το τρίποντο.
Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
«Πολύ σημαντικό που κρατήσαμε ξανά το "0", συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, πολύ σημαντική νίκη μετά τη διακοπή. Είχαμε παίκτες σε διάφορα μέρη του κόσμου που έπαιξαν και διαφορετικά λεπτά.
Κάναμε μία προπόνηση και είχαμε και ταξίδι. Ευχαριστώ τους οπαδούς που ήρθαν εδώ. Μπορούσαμε να κλειδώσουμε τη νίκη με τον Ζίνι, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ωστόσο, ο στόχος της νίκης επετεύχθη.
Εξαιρετική έμπνευση από τους δυο παίκτες. Ο Λοντίγκιν έκανε μερικές καταπληκτικές επεμβάσεις, πλέον θα τον ξέρω καλά».
