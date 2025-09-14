Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Premier League: Η Λίβερπουλ έκανε το «4 στα 4» με πέναλτι του Σαλάχ στο 93' - Βίντεο
Premier League: Η Λίβερπουλ έκανε το «4 στα 4» με πέναλτι του Σαλάχ στο 93' - Βίντεο
Νέα νίκη οι πρωταθλητές, 1-0 την Μπέρνλι χωρίς να εντυπωσιάσουν
Η Λίβερπουλ δεν παίζει καλά στο ξεκίνημα της Premier League, παρ' όλα αυτά κερδίζει. Με το ίδιο σκορ που επικράτησε της Άρσεναλ, πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος (1-0), επέστρεψε μετά το break των Εθνικών ομάδων, η ομάδα του Άρνε Σλοτ.
Σήμερα (14/9) στάθηκε αρκετά τυχερή, καθώς στο 84' ο Ογκουτσούκβου αντίκρισε την κόκκινη κάρτα αφήνοντας τους γηπεδούχους με 10 παίκτες, ενώ βρήκε το γκολ της νίκης στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με το πέναλτι του Σαλάχ.
Ως εκ τούτου θα υποδεχθεί την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Ανφιλντ», στις 17/9, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, έχοντας πετύχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα μετά από 4 αγωνιστικές (4Χ4)!
Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0 (32', 79' Θουμπιμέντι, 46' Γκιόκερες)
Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1 (18' Σκοτ, 61' πέν. Σεμένιο - 48' Μιτόμα)
Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0
Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0
Φούλαμ-Λιντς 1-0 (90'+4 αυτ. Γκούντμουντσον)
Νιούκαστλ-Γουλβς 1-0 (29' Βόλτεμαντε)
Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 0-3 (47' Σαρ, 57' Μπέργκβαλ, 64' φαν ντε Φεν)
Μπρέντφορντ-Τσέλσι 2-2 (35΄ Σάντε, 90+3΄ Καρβάλιο - 61΄ Πάλμερ, 85΄ Καϊσέδο)
Μπέρνλι-Λίβερπουλ 0-1 (90'+3 πέν. Σαλάχ)
Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γ. 18:30
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Λίβερπουλ 12
Άρσεναλ 9
Τότεναμ 9
Μπόρνμουθ 9
Τσέλσι 8
Έβερτον 7
Σάντερλαντ 7
Κρίσταλ Πάλας 6
Φούλαμ 5
Νιούκαστλ 5
Μάντσεστερ Γ. 4 -3αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 4
Μπράιτον 4
Λιντς 4
Μπρέντφορντ 4
Μάντσεστερ Σίτι 3 -3αγ.
Μπέρνλι 3
Γουέστ Χαμ 3
Άστον Βίλα 2
Γουλβς 0
