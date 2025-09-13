Χιμένεθ: «Είμαστε μακριά από αυτό που θέλουμε, μου άρεσε όμως η νοοτροπία μας»
Χιμένεθ: «Είμαστε μακριά από αυτό που θέλουμε, μου άρεσε όμως η νοοτροπία μας»
Όσα δήλωσε ο Ισπανός προπονητής του Άρη μετά τη νίκη στο ντεμπούτο του επί του Ατρομήτου με 2-1
Το ιδανικότερο ντεμπούτο έκανε στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ, καθώς είδε την ομάδα του φεύγει με νίκη-ανατροπή από το Περιστέρι, επικρατώντας 2-1 του Ατρομήτου.
Μετά το τέλος του ματς, ο Ισπανός τεχνικός δήλωσε χαρούμενος για την επικράτηση, αλλά τόνισε ότι η ομάδα του βρίσκεται μακριά από τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ στάθηκε στην αντίδραση των παικτών του.
Αναλυτικά:
Aρχικά ανέφερε: «Eίναι όμορφη η αίσθηση της νίκης στο πρώτο παιχνίδι, αλλά ακόμα βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε. Η αξία σ’ αυτό το παιχνίδι είναι ότι μια καλά δουλεμένη και οργανωμένη ομάδα όπως ο Ατρόμητος, επί της ουσίας, δεν δημιούργησε κάτι στο παιχνίδι».
Για την αντίδραση των παικτών του: «Είμαι ικανοποιημένος με τη δουλειά και την αντίληψη και τη νοοτροπία των παικτών. Σε κάποια διαστήματα του αγώνα ήμασταν καλοί αλλά πρέπει να βελτιωθούμε.
Έχω επίγνωση της κατάστασης γιατί υπάρχουν 3+1 ποδοσφαιριστές οι οποίοι όταν είναι καλά, δίνουν πολλά στην ομάδα».
