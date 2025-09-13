Το απόλυτο ο Ολυμπιακός, επέστρεψε στις νίκες ο Άρης του Χιμένεθ - Σεφτέ ο Βόλος στο Αγρίνιο - Δείτε τα γκολ

Ξεκίνησε με νίκη με ανατροπή με υπογραφή Μορόν. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε 1-0 στο 18' με τον Τζοβάρα αλλά ο Άρης απάντησε άμεσα.Ο Ντουντού ισοφάρισε σε 1-1 στο 32' και στο 56' ο «φονιάς» του Άρη, ο Μορόν, έγραψε το 1-2. Ο Άρης πήρε το πρώτο του διπλό στο φετινό πρωτάθλημα και ο Ατρόμητος έχει μείνει με το διπλό στο Αγρίνιο στην πρεμιέρα.Δύο στις δύο ήττες έχει ο Παναιτωλικός στο Αγρίνιο. Μετά το «κάζο» από τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα έκανε το διπλό στον Άρη αλλά επέστρεψε στις εντός έδρας ήττες.Ο Βόλος επικράτησε 2-1 και έκανε με διπλό σεφτέ στις νίκες και στους βαθμούς. Η ομάδα της Μαγνησίας προηγήθηκε 2-0 στο 17' με Τζόκα και Χάμουλιτς.Ο Παναιτωλικός μείωσε με τον Μίχαλακ στο 30' αλλά δεν κατάφερε να πάρει έστω τον βαθμό. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναιτωλικού.Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 5-0Παναιτωλικός - Βόλος 1-2Ατρόμητος - Άρης 1-218:00 Κηφισιά-Παναθηναϊκός18:00 Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΛ20:00 Λεβαδειακός-ΑΕΚ21:30 ΟΦΗ - ΠΑΟΚ1. Ολυμπιακός 92. ΑΕΚ 63. ΠΑΟΚ 64. Άρης 65. Λεβαδειακός 46. Ατρόμητος 37. Βόλος 38. ΟΦΗ 39. Παναιτωλικός 310. Κηφισιά 111. ΑΕΛ 112. Παναθηναϊκός 113. Αστέρας Τρίπολης 014. Πανσερραϊκός 0*Οι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Κηφισιά, ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης έχουν έναν αγώνα λιγότερο και οι Παναθηναϊκός, ΟΦΗ έχουν δύο.





