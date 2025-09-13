Το απόλυτο ο Ολυμπιακός, επέστρεψε στις νίκες ο Άρης του Χιμένεθ - Σεφτέ ο Βόλος στο Αγρίνιο - Δείτε τα γκολ
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 5-0 του Πανσερραϊκού στο Καραϊσκάκη με τους Ταρέμι, Ποντένσε να πετυχαίνουν 3 γκολ - Ο Άρης με τέρμα του Μορόν έφυγε με διπλό και ανατροπή από το Περιστέρι, 2-1 τον Ατρόμητο - Ο Βόλος πήρε τους πρώτους του βαθμούς κερδίζοντας 2-1 τον Παναιτωλικό
Με δύο διπλά και έναν άσο άνοιξε η αυλαία της 3ης ημέρας της Stoiximan Super League 1.
Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο στο Καραϊσκάκη και επικράτησε 5-0 του Πανσερραϊκού. Έτσι είναι η μοναδική ομάδα με 9 βαθμούς με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να μπαίνουν την Κυριακή στη μάχη για να φτάσουν στο 3χ3.
Στο Περιστέρι, ο Άρης με Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του, επικράτησε 2-1 με ανατροπή του Ατρομήτου ενώ στο Αγρίνιο ο Βόλος πήρε τους πρώτους του βαθμούς κερδίζοντας 2-1 τον Παναιτωλικό.
Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Η ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό, ο ΟΦΗ υποδέχεται στη Λεωφόρο τον ΠΑΟΚ και η Κηφισιά φιλοξενεί στο Πανθεσσαλικό τον Παναθηναϊκό. Ακόμα ο Αστέρας παίζει εντός έδρας με την ΑΕΛ.
Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0
Ο Ολυμπιακός ήταν... τυφώνας στο 2ο μέρος του αγώνα με τον Πανσερραϊκό στο Καραϊσκάκη αλλά στο πρώτο δυσκολεύτηκε κόντρα στην ομάδα της Μακεδονίας.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Στο 35' ο Πανσερραϊκός μέσω VAR έμεινε με 10 παίκτες (αποβολή Γκριν) και οι Πειραιώτες έχοντας και το αριθμητικό πλεονέκτημα εισήλθαν πιο... γκαζωμένοι στην επανάληψη.
Ο συνήθης ύποπτος, ο Ελ Κααμπί, άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 48' και ο Ορτέγκα που έκανε σπουδαίο ματς έγραψε το 2-0 στο 66'. Ο Μεντιλίμπαρ πέρασε στο γήπεδο στο 68' τους Ποντένσε και Ταρέμι και απογείωσαν τον Ολυμπιακό.
Ο Πορτογάλος στην 3η του θητεία στους Πειραιώτες σκόραρε στο 70' ενώ ο Ιρανός στο ντεμπούτο του είχε δύο γκολ (88', 90+3) και ένα κερδισμένο πέναλτι που το έχασε ο Γιαζίτζι.
Ο Ολυμπιακός έφτασε με άνεση στο 3χ3 και κοιτάζει το παιχνίδι της Τετάρτης με την Πάφο στο Champions League.
Ατρόμητος - Άρης 1-2
Επιστροφή στις νίκες για τον Άρη, δεύτερη σερί ήττα για τον Ατρόμητο. Ο Μανόλο Χιμένεθ αντικατέστησε πριν από λίγες ημέρες τον Μαρίνο Ουζουνίδη στον πάγκο του Άρη και ξεκίνησε την 5η του θητεία στα γήπεδα της Ελλάδας!
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (3η αγωνιστική)
Σάββατο 13/9
Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 5-0
Παναιτωλικός - Βόλος 1-2
Ατρόμητος - Άρης 1-2
Κυριακή 14/9
18:00 Κηφισιά-Παναθηναϊκός
18:00 Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΛ
20:00 Λεβαδειακός-ΑΕΚ
21:30 ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 3 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 9
2. ΑΕΚ 6
3. ΠΑΟΚ 6
4. Άρης 6
5. Λεβαδειακός 4
6. Ατρόμητος 3
7. Βόλος 3
8. ΟΦΗ 3
9. Παναιτωλικός 3
10. Κηφισιά 1
11. ΑΕΛ 1
12. Παναθηναϊκός 1
13. Αστέρας Τρίπολης 0
14. Πανσερραϊκός 0
*Οι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Κηφισιά, ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης έχουν έναν αγώνα λιγότερο και οι Παναθηναϊκός, ΟΦΗ έχουν δύο.
