Ολυμπιακός - Μονακό 80-83: Φιλική ήττα στην Κύπρο με buzzer beater του Μάικ Τζέιμς στην παράταση - Δείτε σε βίντεο το τρίποντο που έκρινε τον αγώνα

Ο Ολυμπιακός με τρίποντο του Μάικ Τζέιμς στα 6.6' πριν το φινάλε ηττήθηκε από τη Μονακό στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης 80-83, (κ.δ. 70-70), στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε νευρικά το παιχνίδι, έχοντας μόλις 1/7 εντός πεδιάς στα πρώτα περίπου 6' του αγώνα, ενώ τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ έδωσαν δεύτερες ευκαιρίες στη Μονακό που που πήρε το προβάδισμα από νωρίς (2-8, 3'). Ο Άλεκ Πίτερς μετά από ωραία συνεργασία, έβαλε το πρώτο "ερυθρόλευκο" εντός πεδιάς για να ακολούθησαν δύο προσπάθεις του Τόμας Γουόκαπ (8-13,7') από κοντά, με το δεκάλεπτο να κλείνει με ένα εύστοχο δίποντο υπό πίεση του Κίναν Έβανς για το 12-18.







Connatix Player: 58eb3bd2-6e20-4192-b169-0d1a5fdb04f1 - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba

Η ομάδα μας δεν είχε καθαρό μυαλό στην επίθεση και ένταση στην άμυνά της και βρέθηκε στο - 9 στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου. Ένα καλάθι και φάουλ του Τάισον Γουόρντ κι ένα τρίποντο του Λι, έριξαν τη διαφορά (18-25, 12'), όμως και πάλι η Μονακό εκμεταλλεύτηκε τα λάθη και την αστοχία των Πειραιωτών για να «χτίσει» διψήφιο προβάδισμα (22-33, 14'). Σακίλ ΜακΚίσικ και Τόμας Γούοκαπ έδιναν λύσεις, (31-39, 17'), αλλά οι Μονεγάσκοι συνέχισαν στην πρωτοπορία μέχρι το ημίχρονο (34-42).







Connatix Player: 12e8b1f3-de73-48dc-abb8-41bd9c3a03c2 - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba

Με μεγαλύτερη συγκέντρωση και ένταση στα αμυντικά του καθήκοντα και καλύτερες επιλογές επιθετικά, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 7-0 το τρίτο δεκάλεπτο και μείωσε στον Πόντο (41-42,22'). Με πρωταγωνιστές τους Ντόντα Χολ και τον Εβάν Φουρνιέ, οι ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν σε δύο περιπτώσεις (47-47, 25'), αλλά λάθη και κακές αμυντικές αντιδράσεις έφεραν και πάλι μπροστά στο σκορ τη Μονακό (47-53, 28'). Δύο καλές αμυντικές αντιδράσεις από Πίτερς και Κουμάντζε και ένα κάρφωμα του τελευταίου έκαναν το σκορ 51-53, πριν «κλείσει» η περίοδος με τη Μονακό στο +4 (51-55).

Με την ίδια διάθεση και στις πλευρές του παρκέ μπήκε η ομάδα μας και στο τελευταίο δεκάλεπτο, τρέχοντας επιμέρους σκορ 10-0! Ο Ντόντα Χολ πρωταγωνίστησε, ο Τόμας Γουόκαπ ευστόχησε από την περιφέρεια για την ερυθρόλευκη προσπέραση (58-55, 32') και ο Σακίλ ΜακΚίσικ έγραψε το +6 (61-55). Οι Μονεγάσκοι απάντησαν με δικό τους 7-0 με το σκορ να αλλάζει χέρια (61-62, 34') και το ματς να παραμείνει κλειστό ως το τέλος. Ο Ντόντα Χολ με κάρφωμα έφερε το παιχνίδι στα ίσα (67-67, 39'), ενώ ο Άλεκ Πίτερς με καλάθι και φάουλ έκανε το ίδιο λίγο αργότερα (70-70), που ήταν και το σκορ της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Στο έξτρα «πεντάλεπτο», οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι - χέρι μέχρι το τέλος, που βρήκε νικήτρια τη Μονακό (80-83).