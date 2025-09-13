Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Ολυμπιακός - Μονακό 80-83: Φιλική ήττα στην Κύπρο με buzzer beater του Μάικ Τζέιμς στην παράταση - Δείτε σε βίντεο το τρίποντο που έκρινε τον αγώνα
Ο Μάικ Τζέιμς ευστόχησε στα 6,6'' σε τρίποντο και έδωσε τη νίκη στη Μονακό στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»
Ο Ολυμπιακός με τρίποντο του Μάικ Τζέιμς στα 6.6' πριν το φινάλε ηττήθηκε από τη Μονακό στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης 80-83, (κ.δ. 70-70), στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».
Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε νευρικά το παιχνίδι, έχοντας μόλις 1/7 εντός πεδιάς στα πρώτα περίπου 6' του αγώνα, ενώ τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ έδωσαν δεύτερες ευκαιρίες στη Μονακό που που πήρε το προβάδισμα από νωρίς (2-8, 3'). Ο Άλεκ Πίτερς μετά από ωραία συνεργασία, έβαλε το πρώτο "ερυθρόλευκο" εντός πεδιάς για να ακολούθησαν δύο προσπάθεις του Τόμας Γουόκαπ (8-13,7') από κοντά, με το δεκάλεπτο να κλείνει με ένα εύστοχο δίποντο υπό πίεση του Κίναν Έβανς για το 12-18.
Η ομάδα μας δεν είχε καθαρό μυαλό στην επίθεση και ένταση στην άμυνά της και βρέθηκε στο - 9 στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου. Ένα καλάθι και φάουλ του Τάισον Γουόρντ κι ένα τρίποντο του Λι, έριξαν τη διαφορά (18-25, 12'), όμως και πάλι η Μονακό εκμεταλλεύτηκε τα λάθη και την αστοχία των Πειραιωτών για να «χτίσει» διψήφιο προβάδισμα (22-33, 14'). Σακίλ ΜακΚίσικ και Τόμας Γούοκαπ έδιναν λύσεις, (31-39, 17'), αλλά οι Μονεγάσκοι συνέχισαν στην πρωτοπορία μέχρι το ημίχρονο (34-42).
Με μεγαλύτερη συγκέντρωση και ένταση στα αμυντικά του καθήκοντα και καλύτερες επιλογές επιθετικά, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 7-0 το τρίτο δεκάλεπτο και μείωσε στον Πόντο (41-42,22'). Με πρωταγωνιστές τους Ντόντα Χολ και τον Εβάν Φουρνιέ, οι ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν σε δύο περιπτώσεις (47-47, 25'), αλλά λάθη και κακές αμυντικές αντιδράσεις έφεραν και πάλι μπροστά στο σκορ τη Μονακό (47-53, 28'). Δύο καλές αμυντικές αντιδράσεις από Πίτερς και Κουμάντζε και ένα κάρφωμα του τελευταίου έκαναν το σκορ 51-53, πριν «κλείσει» η περίοδος με τη Μονακό στο +4 (51-55).
Με την ίδια διάθεση και στις πλευρές του παρκέ μπήκε η ομάδα μας και στο τελευταίο δεκάλεπτο, τρέχοντας επιμέρους σκορ 10-0! Ο Ντόντα Χολ πρωταγωνίστησε, ο Τόμας Γουόκαπ ευστόχησε από την περιφέρεια για την ερυθρόλευκη προσπέραση (58-55, 32') και ο Σακίλ ΜακΚίσικ έγραψε το +6 (61-55). Οι Μονεγάσκοι απάντησαν με δικό τους 7-0 με το σκορ να αλλάζει χέρια (61-62, 34') και το ματς να παραμείνει κλειστό ως το τέλος. Ο Ντόντα Χολ με κάρφωμα έφερε το παιχνίδι στα ίσα (67-67, 39'), ενώ ο Άλεκ Πίτερς με καλάθι και φάουλ έκανε το ίδιο λίγο αργότερα (70-70), που ήταν και το σκορ της κανονικής διάρκειας του αγώνα.
Στο έξτρα «πεντάλεπτο», οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι - χέρι μέχρι το τέλος, που βρήκε νικήτρια τη Μονακό (80-83).
Τα δεκάλεπτα: 12-18, 34-42, 51-55, 70-70 ( 80-83)
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
Ειδήσεις σήμερα
Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο του 23χρονου Νίκου σε τροχαίο - Επέστρεφε σπίτι από τη δουλειά του
Από το «ωραίος καιρός για θάλασσα» του Σενγκούν, στην «οθωμανική σφαλιάρα» των εφημερίδων - Τα σχόλια των Τούρκων για τη νίκη επί της Ελλάδας
Παντρεμένος γιατρός έκανε σεξ με νοσηλεύτρια, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε αναισθησία - Σάλος με το 8λεπτο «comfort break»
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr