Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στο φιλικό με τη Μονακό στην Κύπρο
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (18:00) τη Μονακό στο τουρνουά τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»
Οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σάσα Βεζένκοφ δε θα βρίσκονται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το πρώτο φιλικό επί κυπριακού εδάφους στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».
Ο πρώτος έχει κάνει μόλις μία προπόνηση μετά την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις του με την Σερβία, ενώ ο δεύτερος ήρθε στην Κύπρο σήμερα (13/09) το πρωί λόγω υποχρεώσεων (διαφημιστικού χαρακτήρα) με την Ευρωλίγκα.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό το Σάββατο (18:00) στη Λευκωσία και φυσικά ο Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει και τους Παπανικολάου, Λαρεντζάκη και Κώστα Αντετοκούνμπο.
