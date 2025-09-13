Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Ολυμπιακός: Μπαρτζώκας και Μιλουτίνοφ επισκέφτηκαν το «Μικρό ΣΕΦ» στην Κύπρο
Ολυμπιακός: Μπαρτζώκας και Μιλουτίνοφ επισκέφτηκαν το «Μικρό ΣΕΦ» στην Κύπρο
Γιώργος Μπαρτζώκας, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Χρήστος Μπαφές επισκέφτηκαν το «Μικρό ΣΕΦ» στην Κύπρο, λίγο πριν το τζάμπολ στο «Νεόφυτος Χανδριώτης»
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κύπρο για το «Νεόφυτος Χανδριώτης», εκεί όπου θα αντιμετωπίσει Μονακό και Παρί στο πλαίσιο των φιλικών προετοιμασίας, με τους Γιώργο Μπαρτζώκα, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Χρήστο Μπαφέ να επισκέπτονται το Μικρό ΣΕΦ.
Έναν χώρο τον οποίο έχουν δημιουργήσει ο Αντώνης Παπουής και η σύζυγός του Αντωνία Ζάμπα. Με τους τρεις εκπροσώπους των «ερυθρολεύκων» να πηγαίνουν εκεί, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης απέναντι στη Μονακό (18:00).
Στο «Μικρό ΣΕΦ» που έχει δημιουργηθεί από το συγκεκριμένο ζευγάρι, στην Ξυλοφάγο Κύπρου, αποτυπώνονται οι μεγάλες στιγμές του Ολυμπιακού, καθώς και τα banner, μαζί με τις φανέλες των Βασίλη Σπανούλη και Γιώργου Πρίντεζη που κοσμούν τον ουρανό του Φαληρικού γηπέδου.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μάλιστα, έβαλε την υπογραφή του στη φωτογραφία με εκείνον και τους αδερφούς Αγγελόπουλος, στην οποία κρατούν το τρόπαιο της EuroLeague από το Λονδίνο το 2013.
Ειδήσεις σήμερα
Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο - Τα δρομολόγια
Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο - Αλλάζει ο καιρός από Δευτέρα, πώς θα επηρεαστεί η Αττική
Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
Έναν χώρο τον οποίο έχουν δημιουργήσει ο Αντώνης Παπουής και η σύζυγός του Αντωνία Ζάμπα. Με τους τρεις εκπροσώπους των «ερυθρολεύκων» να πηγαίνουν εκεί, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης απέναντι στη Μονακό (18:00).
Στο «Μικρό ΣΕΦ» που έχει δημιουργηθεί από το συγκεκριμένο ζευγάρι, στην Ξυλοφάγο Κύπρου, αποτυπώνονται οι μεγάλες στιγμές του Ολυμπιακού, καθώς και τα banner, μαζί με τις φανέλες των Βασίλη Σπανούλη και Γιώργου Πρίντεζη που κοσμούν τον ουρανό του Φαληρικού γηπέδου.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μάλιστα, έβαλε την υπογραφή του στη φωτογραφία με εκείνον και τους αδερφούς Αγγελόπουλος, στην οποία κρατούν το τρόπαιο της EuroLeague από το Λονδίνο το 2013.
Ειδήσεις σήμερα
Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο - Τα δρομολόγια
Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο - Αλλάζει ο καιρός από Δευτέρα, πώς θα επηρεαστεί η Αττική
Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα