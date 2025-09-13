Μουντιάλ 2026: Η FIFA δέχτηκε 1,5 εκατ. αιτήσεις για εισιτήρια σε μόλις 24 ώρες
Η FIFA ανακοίνωσε ότι μέσα σε μόλις μία ημέρα από την έναρξη της προπώλησης, κατατέθηκαν περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο αιτήσεις εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Οι αιτήσεις προήλθαν από φιλάθλους σε 210 διαφορετικές χώρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τη μοναδική απήχηση της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Η μεγαλύτερη ζήτηση προήλθε από τις χώρες που θα φιλοξενήσουν το τουρνουά – Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά – ενώ ακολούθησαν η Αργεντινή, η Κολομβία, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γερμανία.

Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το πρώτο με 48 ομάδες και 104 αγώνες, που θα διεξαχθούν σε 16 πόλεις των τριών χωρών-οικοδεσποτών. Η προπώληση εισιτηρίων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με email από τις 29 του μήνα. Οι πρώτες αγορές θα ξεκινήσουν την 1η Οκτωβρίου, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 60 δολάρια, υπό το καθεστώς δυναμικής τιμολόγησης που θα προσαρμόζεται στη ζήτηση.

Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί νέες φάσεις διάθεσης εισιτηρίων από τον Οκτώβριο, ώστε να καλυφθεί η τεράστια ζήτηση για το πιο πολυαναμενόμενο Μουντιάλ όλων των εποχών.


